Центр продажи услуг ОАО «РЖД» — ваш надежный партнер в мире логистики

Более пяти лет на сети Российских железных дорог функционируют Центры продажи услуг (далее — ЦПУ) в сфере грузовых перевозок. ЦПУ представляют собой многофункциональные офисы, объединяющие на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга. Их цель — упрощение доступа к услугам и инфраструктуре ОАО «РЖД».

За текущий год на Западно-Сибирской железной дороге через офисы ЦПУ осуществлено более 50 комплексных перевозок грузов различных номенклатур. Фото предоставлено пресс-службой «РЖД».