12 декабря
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Центр продажи услуг ОАО «РЖД» — ваш надежный партнер в мире логистики

Более пяти лет на сети Российских железных дорог функционируют Центры продажи услуг (далее — ЦПУ) в сфере грузовых перевозок.

ЦПУ представляют собой многофункциональные офисы, объединяющие на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга. Их цель — упрощение доступа к услугам и инфраструктуре ОАО «РЖД».

За текущий год на Западно-Сибирской железной дороге через офисы ЦПУ осуществлено более 50 комплексных перевозок грузов различных номенклатур.
За текущий год на Западно-Сибирской железной дороге через офисы ЦПУ осуществлено более 50 комплексных перевозок грузов различных номенклатур.
Фото предоставлено пресс-службой «РЖД».

Клиент, обратившись в ЦПУ, может не только решить отдельные вопросы транспортировки продукции в одном офисе, но и организовать логистику своего предприятия. Работа офисов устроена по принципу «одного окна», что позволяет получить все необходимые услуги на одной площадке в кратчайшие сроки. После первичного обращения в ЦПУ клиент может самостоятельно отслеживать статус договорной работы с помощью цифровых решений.

Специалисты ЦПУ готовы предложить широкий спектр услуг: от моноуслуги, например, базовой (перевозка от станции до станции) до комплексной транспортной услуги, включающей в себя предоставление подвижного состава, организацию погрузочно-разгрузочных работ, разработку эскизов и схем погрузки, таможенное сопровождение, оплату железнодорожного тарифа по территории иностранных государств, автодоставку, аренду локомотива и перевозку грузов с использованием скоростных сервисов.

Навыки коммуникации специалистов ЦПУ позволяют проявить индивидуальный подход к каждому клиенту в решении нестандартных вопросов и обеспечить контроль, как за качеством, так и сроком предоставления услуги.

За текущий год на Западно-Сибирской железной дороге через офисы ЦПУ осуществлено более 50 комплексных перевозок грузов различных номенклатур, таких как зерно, пиломатериалы, песок, цемент, металлы, удобрения, комбикорма и другие. География также масштабна — помимо внутрироссийских перевозок, популярны направления в страны Ближнего и Дальнего Востока.

На Западно-Сибирской железной дороге офисы ЦПУ открыты в пяти крупных административных центрах: Новосибирске, Кемерове, Омске, Барнауле и Томске. Ежегодно количество клиентов, привлеченных сотрудниками ЦПУ, растет в арифметической прогрессии. Клиентами являются компании крупного, среднего, малого бизнеса, а также микропредприятия.

Благодаря целому ряду преимуществ: универсальности, регулярности движения независимо от погоды и времени года, удовлетворенности потребности в перевозках всех категорий клиентов и обеспечения массового перемещения грузов железнодорожная отрасль занимает лидирующее место среди всех видов транспорта.

По вопросам организации перевозок грузов по железной дороге обращайтесь в Центр продажи услуг ОАО «РЖД» по телефону
8 (3852) 29-39-94 или по электронной почте cpu.altai@wsr.rzd.ru.

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