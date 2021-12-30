Цифры статистики. В «МегаФоне» определили, какие праздники пользуются популярностью в Алтайском крае

Новый год остается для жителей Сибири самым любимым праздником. Он стал одним из главных поводов для поздравлений в 2021 году. К такому выводу пришли эксперты «МегаФона» на основе анализа мобильной активности абонентов. По отношению к другим календарным датам мнение сибиряков разделилось.

По данным анализа обезличенной статистики, кроме Нового года самым популярным поводом для поздравлений по телефону в Алтайском крае стал День знаний. В Кемеровской области наиболее востребованный праздник — День защиты детей.

В Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае наоборот проявляли заботу о старшем поколении и много общались в День пожилого человека. Тувинцы сказали много теплых слов по телефону в День матери, 28 ноября. В Хакасии не стеснялись признаваться в нежных чувствах и много звонили в День всех влюбленных.

Телефонные разговоры в Сибири все еще остаются одним из главных способов поздравить близких с праздником. Например, 23 февраля и 8 марта жители края звонили на 60% больше, чем в обычный день, а рост мобильной передачи данных составил всего 6%. Исключение — новогодние праздники, когда и голосовой, и интернет-трафик увеличивался почти в 1,5 раза.

В Алтайском крае поздравлять друг друга абоненты «МегаФона» начинают с 26 декабря, достигая пика к 31 числу. Средняя продолжительность разговора в этот день увеличивается в 2 раза. Чаще всего жители региона на зимних каникулах перезваниваются с новосибирцами, омичами и томичами. Активно поддерживают связь с Москвой, Ханты-Мансийским автономным округом и Санкт-Петербургом, а за рубежом — с Великобританией, Беларусью и Германией.