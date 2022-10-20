20 октября
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Потребитель

У МегаФона появилась радиолаборатория: оператор связи будет тестировать абонентское оборудование.

У МегаФона появилась первая в стране радиолаборатория, которая будет тестировать электронику в российской мобильной сети. Установили ее в обновленном федеральном центре исследований. Кроме того, тестовых зон в лаборатории стало больше. Этому послужил рост числа новых брендов на отечественном рынке.

Девушка. Телефон.
Девушка. Телефон.
Источник_Fleepik.com.

В центре, расположенном в Санкт-Петербурге, специалисты тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для максимально эффективной работы в мобильной сети. В розницу МегаФона все устройства попадают только после тестирования — это исключает некорректную работу и даёт абонентам возможность использовать весь потенциал своего гаджета в сети оператора.

— Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаём тестовые зоны действующих и перспективных технологий — 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G. Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования, — комментирует Александр Джакония, руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования.

Количество базовых станций в обновлённой лаборатории увеличено в полтора раза. Также улучшено качество экранирования в помещениях для тестирования, чтобы мобильный сигнал не выходил за пределы здания.

В лаборатории открыта тестовая зона, которая позволяет исследовать работу устройства в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне — 3,4−3,8 ГГц. Это поможет исследовать любые сценарии работы устройств в 5G. В этом году доля смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке выросла в два раза по сравнению с прошлым — до 16,3%. Помимо флагманских смартфонов, технологию начинают поддерживать устройства в среднем ценовом диапазоне.

Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, специалисты теперь смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и ещё около десятка новых категорий. Текущей мощности будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет.

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