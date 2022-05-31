Без воды не может обойтись ни одна клетка нашего организма. Именно поэтому своевременное употребление жидкости настолько важно для нас. Нехватка воды пагубно влияет на все системы организма за счет нарушения водно-солевого баланса и может привести к развитию серьезных заболеваний, в том числе и опасных для жизни. К ним относятся тромбоз, инсульты, инфаркты и другие.

Памятка Альфа Дженис о функциях воды в организме:

Улучшает усвоение пищи. Нехватка воды негативно сказывается на выработке ферментов , нарушает работу ЖКТ и провоцирует процессы брожения в кишечнике.

нарушает работу ЖКТ и провоцирует процессы брожения в кишечнике. Влияет на терморегуляцию. За счет испарения вода поддерживает определенную температуру тела. Именно поэтому мы чаще пьем в жаркую погоду. Специалисты Альфа Дженис предостерегают от невнимательного отношения к пополнению водных запасов: в жару такая небрежность может привести к тепловому удару.

Помогает кровообращению. Регулярное употребление воды обеспечивает нормальное состояние основных жидкостей организма. Одной из них является кровь. Эксперты Альфа Дженис подчеркивают , что при нехватке воды она становится вязкой. Это повышает вероятность развития таких серьезных заболеваний как тромбоз , варикозная болезнь , инсульты , инфаркты.

что при нехватке воды она становится вязкой. Это повышает вероятность развития таких серьезных заболеваний как тромбоз варикозная болезнь инсульты инфаркты. Вода необходима для поддержания водно-солевого баланса. Недостаток жидкости в организме чреват появлением камней в почках и мочевом пузыре , повышением вероятности развития артритов и артрозов. Эксперты Альфа Дженис поясняют , что из-за недостатка воды хрящевая ткань становится менее упругой , а количество внутрисуставной жидкости уменьшается. Это негативно сказывается на износе суставов.

повышением вероятности развития артритов и артрозов. Эксперты Альфа Дженис поясняют что из-за недостатка воды хрящевая ткань становится менее упругой а количество внутрисуставной жидкости уменьшается. Это негативно сказывается на износе суставов. Вода способствует сохранению здоровья и молодости кожи. Обезвоженная кожа приобретает тусклый цвет , быстро покрывается морщинками , истончается , теряет упругость.

В списке Альфа Дженис перечислены далеко не все жизненно важные функции воды. Однако даже этого списка хватит, чтобы признать: если хочется жить полной, активной и здоровой жизнью, следует уделить внимание количеству и качеству употребляемой воды.

Сколько нужно пить?

О необходимости восполнить нехватку жидкости напоминает жажда. Она представляет собой естественный сигнал, который помогает регулировать количество влаги в организме. Альфа Дженис отмечает, что здесь важно не переусердствовать. Хотя необходимо выпивать больше воды, чем требуется для утоления жажды, ее избыток может нарушить водно-солевой баланс. Повышенное потребление жидкости может указывать на наличие заболеваний.

К сожалению, не все люди чутко реагируют на сигналы организма, который нуждается в чистой воде. Специалисты Альфа Дженис напоминают, что в таком случае стоит обращаться к калькуляторам расчета дневной нормы воды. Их легко найти в интернете. Калькуляторы помогают сориентироваться тем, кто забывает заботиться о своем теле в чехарде повседневных дел. Учитывайте, что для людей разного пола, возраста, с разной активностью и весом рекомендуемая дневная норма питьевой воды будет отличаться.

Какую воду следует пить?

Альфа Дженис рекомендует обращать внимание не только на количество, но и на качество. В разных регионах состав воды значительно отличается, из-за чего трудно естественным образом получить необходимые организму вещества.

Компания предлагает выбор из целой линейки полезных добавок. Комплексы True Aqua дополняют состав воды в соответствии с основными потребностями человека. Сделать выбор среди продуктов Альфа Дженис можно с учетом особенностей вашего региона или индивидуальных нужд организма:

Ощелачивание

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Детокс организма

СорбиоДетокс Селл от Альфа Дженис помогает повысить эффективность очищения организма. Комплекс содержит натуральные сорбенты, клетчатку и пребиотики, которые связывают токсины и способствуют их выводу из организма.

Клеточный иммунитет

Иммун Селл оказывает на организм общеукрепляющее действие, насыщает организм витаминами и минералами. Этот напиток Альфа Дженис используется при стрессе, несбалансированном рационе, утомляемости, ослабленности организма.

Улучшение мозговой деятельности и повышение уровня энергии

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