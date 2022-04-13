Украшение города. Как в Барнауле работает единственный в крае «Большой дом дерева»

Компания Николая Петрова ООО «Петров» уже более 20 лет успешно занимается деревообработкой. О собственном торговом доме с деревянными изделиями предприниматель мечтал давно. В 2021 году мечта стала явью. Рассказываем, как бизнесмену удалось её исполнить.

Экологическая и социальная миссии компании

Компания ООО «Петров» занимает одну из лидирующих позиций на рынке деревообработки. Заготовка древесины производится в Усть-Пристанском районе. Стоит отметить, что о Николае Петрове прекрасно отзывается как местная администрация, так и местные жители.

Организация трудоустраивает их и реализует важные социальные проекты. Среди них, например, постройка фельдшерско-акушерского пункта и сельского Дома культуры.

За многолетнюю деятельность Николай Николаевич не раз проявлял себя как надёжный предприниматель и ответственный человек. Его предприятие не только не вырубает деревья, но и самостоятельно восстанавливает и охраняет лесные участки. Благодаря этому, производство компании ООО «Петров» может гордо называться экологичным.

Николай Петров особенно гордится тем, что его компания не занимается продажей готового «кругляка». Все этапы переработки дерева проводятся предприятием самостоятельно. Для этого есть собственный цех.

«Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev

В результате древесина от ООО «Петров» получается качественной, а потому пользуется успехом на рынке. Продажи производятся на всей территории Алтайского края. Продукция представлена в крупнейших торговых сетях — «Альтерра», «Арсенал», «Сатурн» — и это ещё не весь список.

Компания предоставляет партнёрам выгодные условия сотрудничества, а покупателям — приятные цены.

Расширение

В какой-то момент Николай Петров решил расширяться и стал воплощать в жизнь свою большую мечту о Доме дерева.

Тогда предприниматель начал заниматься крупным инвестиционным проектом по строительству торгового склада на земельном участке по адресу Власихинская, 127А в Барнауле.

В начале 2020 года компания ООО «Петров» по итогам аукциона получила право на аренду земельного участка.

Предприниматель отмечает, что существенную помощь на пути к реализации проекта сыграли кредиты, полученные при поддержке регионального фонда МСП.

«Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» / Alexey Svezhentsev «Большой дом дерева». ООО «Петров» «Большой дом дерева». ООО «Петров» «Большой дом дерева». ООО «Петров»

Николай Петров,

генеральный директор компании ООО «Петров»:

— Строительство «Большого дома дерева» началось в 2020 году, в первый год пандемии. Один из федеральных банков, в котором мы обслуживались, отказался финансировать инвестиционные проекты даже при залоговой поддержке МСП. Обратились в другой банк. Там все, к счастью, получилось. Кредитов было два. Один — на строительство, второй — на покупку оборудования.

Также свою важную роль сыграл комитет по экономическому развитию и инвестиционной деятельности администрации Барнаула. В результате удалось ускорить несколько важных процессов:

организацию заседания Градостроительного совета города Барнаула;

процедуру предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков для архитектурно-строительного проектирования , строительства , реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка»;

строительства реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка»; процедуру предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» с целью получения разрешения на строительство склада и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В итоге, в 2021 году Николай Петров исполнил свою мечту и открыл торговый центр под названием «Большой дом дерева».

Сейчас торговая точка успешно работает и радует горожан своей неповторимой атмосферой и широким ассортиментом.

Здание поставлено на кадастровый учёт. А с управлением имущественных отношений Алтайского края заключён договор на пользование земельным участком.

Дальше — больше

Но и она не стала последней. В 2022 году компания ООО «Петров» стала предоставлять и ряд новых услуг. Среди них строительство домов, профилирование бруса и другие. Также предприятие ещё больше углубилось в обработку древесины.

Николай Петров говорит, что появление в краевой столице «Большого дома дерева» — не просто его мечта, ставшая реальностью, а важная ступень в развитии бизнеса.