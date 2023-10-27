Уникальная выставка интерьерной сантехники открылась в салоне «100 градусов»

Прикоснуться к прекрасному
Команда профессионалов «100 градусов» всегда относится с пристрастием к технике и запросам потребителей, отбирая для своих клиентов проверенную продукцию самого высокого качества, которую только можно найти на рынке. Поэтому в салоне представлены лучшие коллекции интерьерной и инженерной сантехники.
На площади свыше 1200 квадратных метров представлены товары от более чем 25 мировых ведущих брендов интерьерной сантехники, керамической плитки, инженерных решений, бытовой техники премиум-сегмента и аксессуаров для дома.
Наш новый салон инженерной и интерьерной сантехники действительно уникален. — говорит Роман Горжий. — И причин этому несколько. Во-первых, тот пул брендов, который мы собрали под одной крышей — не представлен ни в одном другом регионе Сибири. В новом шоу-руме мы сделали акцент на подборку товаров: здесь представлены лучшие экземпляры от наших европейских партнеров. У каждого гостя будет возможность в прямом смысле прикоснуться к прекрасному, посмотреть и оценить качество изделий.
Второй важный момент — у заказчика есть возможность в одном месте собрать всю необходимую подборку инженерных и интерьерных решений для дома, что существенно экономит время.
Коммерческий директор отметил, что возможности «100 градусов» если не безграничны, то очень широки.
Наши профессионалы с удовольствием помогут каждому гостю сделать правильный выбор, исходя из дизайн-проекта и необходимого бюджета.
Какая бы задача перед вами ни стояла — покупка раковины, душевой системы, котельного оборудования и монтаж системы вентиляции — вы можете быть уверены в качестве нашей работы. Отдельно отмечу, с нашей продукцией можно реализовать как базовые решения для интерьера, так и воплотить в жизнь люксовые дизайн-проекты, — сказал Роман Горжий.
Что есть в новом салоне
В новом шоу-руме в широком ассортименте собраны неповторимой красоты ванны, раковины, смесители, душевые системы и ограждения — все, что необходимо для полной комплектации ванных комнат и санузлов, исходя из дизайн-проекта.
Клиенты смогут оценить эксклюзивные коллекции плитки и керамогранита лучших европейских фабрик, современные дизайн-радиаторы и премиальные аксессуары для дома.
В новом ателье есть еще одна уникальная фишка — здесь оснащен и запущен в работу настоящий душевой комплекс, а в корнере кухонной техники — подключены плиты и духовые шкафы, чтобы у посетителей была возможность посмотреть всю технику в работе еще до покупки.
Во втором зале представлена продукция, необходимая для полного технического оснащения квартир и частных домов. Теплые полы, системы пылеудаления, вентиляции и увлажнения воздуха, системы трубопроводов и отопления, системы автополива, снеготаяния и многое другое. Все это необходимо на первом этапе возведения индивидуальных домовладений и ремонта квартир.
Компания «100 градусов» предлагает своим клиентам не только товары безупречного качества, но и полное сопровождение проектов, начиная от этапа проектирования до последующего монтажа и сервиса.
г. Барнаул
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