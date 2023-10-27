Уникальная выставка интерьерной сантехники открылась в салоне «100 градусов»

20 октября в Барнауле торжественно открылся новый салон «100 градусов». По словам коммерческого директора компании Романа Горжего, здесь собрана действительно уникальная выставка, аналогов которой нет не только в Барнауле, но и в Сибири.

Прикоснуться к прекрасному

Команда профессионалов «100 градусов» всегда относится с пристрастием к технике и запросам потребителей, отбирая для своих клиентов проверенную продукцию самого высокого качества, которую только можно найти на рынке. Поэтому в салоне представлены лучшие коллекции интерьерной и инженерной сантехники.

В Барнауле открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». В Барнауле открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». В Барнауле открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». В Барнауле открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов».

На площади свыше 1200 квадратных метров представлены товары от более чем 25 мировых ведущих брендов интерьерной сантехники, керамической плитки, инженерных решений, бытовой техники премиум-сегмента и аксессуаров для дома.

Наш новый салон инженерной и интерьерной сантехники действительно уникален. — говорит Роман Горжий. — И причин этому несколько. Во-первых, тот пул брендов, который мы собрали под одной крышей — не представлен ни в одном другом регионе Сибири. В новом шоу-руме мы сделали акцент на подборку товаров: здесь представлены лучшие экземпляры от наших европейских партнеров. У каждого гостя будет возможность в прямом смысле прикоснуться к прекрасному, посмотреть и оценить качество изделий. Второй важный момент — у заказчика есть возможность в одном месте собрать всю необходимую подборку инженерных и интерьерных решений для дома, что существенно экономит время.

В Барнауле открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов».

Коммерческий директор отметил, что возможности «100 градусов» если не безграничны, то очень широки.

Наши профессионалы с удовольствием помогут каждому гостю сделать правильный выбор, исходя из дизайн-проекта и необходимого бюджета.

Какая бы задача перед вами ни стояла — покупка раковины, душевой системы, котельного оборудования и монтаж системы вентиляции — вы можете быть уверены в качестве нашей работы. Отдельно отмечу, с нашей продукцией можно реализовать как базовые решения для интерьера, так и воплотить в жизнь люксовые дизайн-проекты, — сказал Роман Горжий.

Что есть в новом салоне

В новом шоу-руме в широком ассортименте собраны неповторимой красоты ванны, раковины, смесители, душевые системы и ограждения — все, что необходимо для полной комплектации ванных комнат и санузлов, исходя из дизайн-проекта.

Клиенты смогут оценить эксклюзивные коллекции плитки и керамогранита лучших европейских фабрик, современные дизайн-радиаторы и премиальные аксессуары для дома.

В Барнауле открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов».

В новом ателье есть еще одна уникальная фишка — здесь оснащен и запущен в работу настоящий душевой комплекс, а в корнере кухонной техники — подключены плиты и духовые шкафы, чтобы у посетителей была возможность посмотреть всю технику в работе еще до покупки.

В Барнауле открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов».

Во втором зале представлена продукция, необходимая для полного технического оснащения квартир и частных домов. Теплые полы, системы пылеудаления, вентиляции и увлажнения воздуха, системы трубопроводов и отопления, системы автополива, снеготаяния и многое другое. Все это необходимо на первом этапе возведения индивидуальных домовладений и ремонта квартир.

Компания «100 градусов» предлагает своим клиентам не только товары безупречного качества, но и полное сопровождение проектов, начиная от этапа проектирования до последующего монтажа и сервиса.

20 октября в Барнауле торжественно открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». 20 октября в Барнауле торжественно открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». 20 октября в Барнауле торжественно открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». 20 октября в Барнауле торжественно открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». 20 октября в Барнауле торжественно открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». 20 октября в Барнауле торжественно открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». 20 октября в Барнауле торжественно открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов». 20 октября в Барнауле торжественно открылся новый салон «100 градусов». Фото предоставлено компанией «100 градусов».

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