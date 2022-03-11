Tele2 подводит итоги технологического развития инфраструктуры во второй пандемийный год. В 2021 году компания закупила 35 тыс. базовых станций, запустила 5G в Казанском метро, реализовала новый подход к indoor в московских новостройках и приняла участие в программе по устранению цифрового неравенства.

Предпосылки техразвития и восприятие качества интернета

В 2021 году эпидемиологическая ситуация продолжила влиять на развитие телеком-отрасли. Факторы экспоненциального роста дата-трафика — переход предприятий и образовательных учреждений на удаленный формат, рост доли активных пользователей интернета, популярность цифровых сервисов и увеличение пакетов в тарифах. Объем потребляемого трафика на одного клиента Tele2 за год вырос на 27%, что оказывает давление на сеть и качество оказываемых услуг. Масштабная инвестиционная программа Tele2 по техническому развитию сети позволила удержать восприятие качества связи и мобильного интернета на высоком уровне.

В 2021 году Tele2 модернизировала голосовой сегмент ядра сети в 24 регионах и снизила долю проблемных секторов. Приоритетными территориями для технического развития стали: Красноярский край, Челябинская область, Республика Бурятия, Оренбургская и Кемеровская области.

По показателю NPS мобильного интернета Tele2 улучшила результат 2020 года. Компания также стала лучшим оператором «большой четверки» по доступности сети 4G — таковы результаты отчета Opensignal, оценивающего качество связи на основе реального клиентского опыта.

За последние несколько лет компания наращивает ежегодные объемы строительства новых сайтов. Общее число базовых станций увеличилось за год на 18%, количество станций стандарта LTE — на 28%.

Устранение цифрового неравенства

В 2021 году Tele2 приняла участие во втором этапе проекта устранения цифрового неравенства «Ростелекома». Благодаря программе цифровые услуги становятся доступны жителям малых населенных пунктов (от 100 до 500 человек). За год в рамках проекта УЦН 2.0 «Ростелеком» установил 1201 базовую станцию. Tele2 выступила в качестве центра компетенций. Оператор планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства инфраструктуры. Как социально ориентированная компания Tele2 исторически строит сеть в самых отдаленных уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей. Компании задействуют в том числе диапазон радиочастот 2 300−2 400 МГц, что обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.

Кроме того, Tele2 построила 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС. В рамках этого проекта компания запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях с общим населением 830 тыс. человек.

Проекты 5G и запуск виртуальных операторов

В 2021 году Tele2 закупила 35 тыс. базовых станций. Все станции, которые Tele2 устанавливает на сети с 2019 года, технически готовы к стандарту пятого поколения. В рамках развития качества связи вдоль автодорог оператор обеспечил 100%-е покрытие трассы М-11, построив около 100 базовых станций 5G Ready.

В отчетном периоде Tele2 продолжила осваивать 5G: компания запустила тестовую сеть пятого поколения на сложнейшем транспортном объекте — на всех станциях Казанского метрополитена. Клиенты могли протестировать сверхскорости, подключившись к сети напрямую со своим устройством или через WiFi.

Tele2 совместно с «Ростелекомом» развернула первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы — одного из флагманов городского здравоохранения. Тестирование оборудования на сетях пятого поколения позволит запустить инновационные медицинские сервисы и новейшие технологические услуги. Также благодаря скорости 5G Боткинская больница сможет успешно осуществлять сбор, обработку и передачу больших массивов данных.

В конце 2021 года «Ростелеком» в лице Tele2 приобрел провайдера MVNE-платформы «ТВЕ-Телеком». Это сделка позволит укрепить лидерство фабрики MVNO Tele2 на рынке, снизить порог входа в этот бизнес и повысить удобство обслуживания партнеров. Через приобретение «ТВЕ-Телеком» Tele2 консолидирует инфраструктуру фабрики MVNO в едином центре, фокусируясь на работе с крупными региональными и федеральными партнерами.

Стройка в Московском регионе

В 2021 году Tele2 увеличила количество базовых станций в столичном регионе на 22%, число РЭС стандарта LTE — на 39% год к году. Высокие темпы технического развития обусловлены непрерывным ростом потребляемого трафика в Москве и Московской области. Растущую потребность жителей мегаполиса в интернет-услугах доказывает динамика трафика на абонента — в 2021 году потребление выросло на 20%.

Московский метрополитен остается важным стратегическим объектом, где Tele2 продолжает улучшать качество сети. К Арбатско-Покровской, Сокольнической, Кольцевой и Замоскворецкой линии, где покрыты перегоны, добавилась и Серпуховско-Тимирязевская ветка. По итогам 2021 года сеть Tele2 теперь доступна на протяжении 420 км столичной подземки. Прирост числа базовых станций здесь составил 19% год к году. В 2021 году Tele2 обеспечила качественной связью все новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ). Оператор уже начал работу по покрытию сетью перегонов между станциями и в 2022 году планирует предоставить стабильный сигнал на протяжении всей БКЛ.

Компания обеспечивает устойчивый сигнал на территории indoor-объектов: жилых, многофункциональных и коммерческих проектов. В этом году общая площадь столичных инфраструктурных объектов с покрытием сетью Tele2 уже превысила 23 млн кв. м. Одним из важных проектов по усилению сигнала сотовой связи на территории жилых комплексов стало сотрудничество с компанией MR Group. Конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций. Для решения этой проблемы оператор совместно с системным интегратором «ИСК» решил обеспечить готовую инфраструктуру для размещения оборудования связи на базе инновационного стандарта. Первым жилым объектом, где уже при планировании сетевой инфраструктуры девелопер предусмотрел места для размещения оборудования связи, стал ЖК «Селигер Сити».