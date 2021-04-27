Устройства, которые помогут наблюдать за дикой природой.

Встреча с дикой природой — это уникальный опыт, который требует определенной подготовки со стороны наблюдателя. Первые сеансы наблюдения за дикой природой для многих оказываются неудачными, и причиной тому является отсутствие необходимых знаний, как теоретических, так и практических. Чтобы вы получали только приятные эмоции от процесса наблюдения, в этом материале мы расскажем о том, как вы можете улучшить ваши сеансы наблюдения с помощью современных технологий.

Главные принципы наблюдения за природой

Базовым способом изучения поведения животных в естественной среде обитания является так называемое прямое наблюдение. Суть этого метода проста и понятна: наблюдатель следит за животными, проявляя минимальную активность, чтобы не влиять на ход естественных событий в мире дикой природы.

И если вам кажется, что все очень просто, — вы ошибаетесь. Чтобы увидеть по-настоящему уникальные картины из жизни животных в их естественной среде обитания, вам придется для начала узнать больше об их привычках и образе жизни. Так, вам нужно выбрать правильное место и время для прямого наблюдения. Но и этого еще недостаточно.

Все дело в том, что дикие животные с большой опаской относятся к незваным гостям. Даже если вы преследуете совершенно мирную цель и не собираетесь причинять вред животным, они все равно будут воспринимать вас как чужака, который можете потенциально навредить. В такой ситуации вам точно не стоит ожидать проявления естественного поведения животных: они будут или прятаться, или паниковать. Именно поэтому секрет успешного наблюдения — не пугать животных.

Какие приспособления подходят для наблюдения

Следовательно, наблюдать за дикими животными вам придется с дальнего расстояния. Но как же рассмотреть все тонкости, находясь на безопасном расстоянии? В этом вам поможет современное оборудование, которое сделает ваш опыт наблюдения за дикой природой на самом деле уникальным. Наиболее популярными приспособлениями являются камеры, квадрокоптеры, дроны и, конечно же, незаменимые для наблюдения бинокли. Остановимся подробнее на каждом устройстве.

Устройства , которые помогут наблюдать за дикой природой. Источник: «Пульсар НВ»

Камеры для фото- и видеосъемки

Наличие качественной камеры — это большое преимущество, которое поможет вам вывести ваше наблюдение на новый уровень. Так, вы сможете не только увидеть, но и зафиксировать уникальные моменты на фото или видео. К тому же в некоторых случаях установка камеры — это единственный способ приблизиться к животному.

Мы уже говорили о том, что животные будут бояться вас и всеми возможными способами скрываться или даже нападать, защищая свою территорию. Чтобы избежать такого развития событий, наблюдатели используют так называемые фотоловушки, или лесные камеры. Они бывают механические и автоматические.

В случае с механической фотоловушкой наблюдатель устанавливает камеру, и она начинает делать фото, когда животное задевает камеру и срывает затвор. При этом есть вероятность, что животное поранится или запутается, поэтому более популярными являются автоматические фотоловушки с датчиком движений. Они работают в режиме ожидания до 6 месяцев и начинают делать фотоснимки или записывать видео, когда животное проходит мимо или движется в зоне видимости камеры.

Квадрокоптеры и дроны

Еще одним приспособлением для наблюдения за дикой природой являются современные дроны и квадрокоптеры. Их главные преимущества — профессиональные фото и видео, большой заряд аккумулятора, автоматическое и отдаленное наблюдение. Так, возможность дальнего наблюдения отличает дроны и квадрокоптеры от камер. К тому же вы можете задавать маршрут по определенной траектории и отслеживать динамику в той или иной местности в разное время суток или в разный сезон. Выбирая дроны и квадрокоптеры для наблюдения, обращайте внимание в первую очередь на шум — они не должны напугать животных.

Тепловизионные бинокли

Все наблюдатели за дикой природой согласятся, что бинокли — это самые необходимые приспособления для наблюдения, потому что человеческое зрение не способно уловить самые мелкие детали, тем более на дальних расстояниях. Но бинокли не помогут вам в наблюдении за животными ночью, а ведь многие звери ведут именно ночной образ жизни. В этом случае не обойтись без тепловизионных биноклей.

Тепловизионные бинокли — это устройства, которые расширяют границы вашего зрения. День или ночь, яркое солнце или густой туман — все это не имеет значения, если вы используете тепловизионный бинокль. Он работает по принципу определения теплового поля животного и последующего его отражения на контрастном фоне охлажденного поля окружающей среды.

Современные тепловизоры — это детализированная прорисовка объектов на расстоянии до 1800 метров, высокоточные лазерные дальномеры, встроенные фото- и видеорекордеры и полная интеграция с мобильными устройствами. Широкий выбор тепловизионных биноклей для наблюдения за дикой природой представлен у PULSAR NV («Пульсар НВ»), производителя оптических и оптико-электронных приборов, которые подойдут как для профессионалов, так и для любителей.

Напоследок

Подводя итоги: современные устройства сделают ваши сеансы наблюдения за дикой природой в разы результативнее. Вы по-новому посмотрите на мир флоры и фауны с высокотехнологичными приборами и получите невероятное удовольствие от такого опыта наблюдения.