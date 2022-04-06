6 апреля
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Потребитель

Утка в карамельной груше и авторские торты. Чем угощает ресторан французской кухни в Барнауле

В сибирской столице открыли цветочный уголок, где пахнет горячим багетом и сахарной пудрой. Ресторан Bufette приготовил для барнаульцев сюрприз — истинно французскую кухню и невероятной красоты десерты.

Ресторан французской кухни с декором в стиле «Прованс».
Ресторан французской кухни с декором в стиле «Прованс».
Ресторан Bufette

Шумного открытия в ресторане делать не стали — стратегия другая. Владельцы решили создавать образ кухни и меню постепенно, а гости уже сами планомерно влюблялись в ароматный Bufette.

Стихарев Эдуард,
основатель ресторана Bufette:

— Проект, который мы начали несколько лет назад, почти завершен. И теперь мы можем с гордостью заявить об открытии ресторана французской кухни в Барнауле. Мы закончили с декором заведения в стиле «Прованс» и полностью оснастили кухню соответствующим оборудованием. Но главное сделал наш шеф-повар: максимально адаптировал блюда к возможностям наших посетителей, не потеряв при этом вкус и шарм французской кухни. Добро пожаловать на дегустацию новых и полюбившихся вкусов!

Меню.
Меню.
Ресторан Bufette
Меню.
Меню.
Ресторан Bufette
Меню.
Меню.
Ресторан Bufette
Меню.
Меню.
Ресторан Bufette
Меню.
Меню.
Ресторан Bufette
Меню.
Меню.
Ресторан Bufette
Меню.
Меню.
Ресторан Bufette
Меню.
Меню.
Ресторан Bufette

В меню представлен широкий выбор уникальных французских блюд: лионский салат, нисуаз, суп марсельский Буйабес, утиная ножка Конфи с карамелизованной грушей, а также более распространенные — медальон из говядины, карбонара, отбивная в средиземноморском соусе. Всего в меню порядка 10 салатов, 6 супов, 12 горячих блюд, завтраки, брускеты, закуски, детские блюда. Из напитков: авторские и обычные чаи, кофе, лимонады, имеется алкогольная карта. Все блюда готовятся под личным контролем шеф-повара.

Салат с уткой &quot;конфи&quot; с пряной заправкой.
Салат с уткой «конфи» с пряной заправкой.
Ресторан Bufette
Филе цыпленка с манго и киноа.
Филе цыпленка с манго и киноа.
Ресторан Bufette
Буайбес.
Буайбес.
Ресторан Bufette
Каша для технологички.
Каша для технологички.
Ресторан Bufette
Лионский салат.
Лионский салат.
Ресторан Bufette
Луковый суп.
Луковый суп.
Ресторан Bufette
Мидии в соусе &quot;Провансаль&quot;.
Мидии в соусе «Провансаль».
Ресторан Bufette
Нисуаз с тунцом и яйцом пашот.
Нисуаз с тунцом и яйцом пашот.
Ресторан Bufette
Паста с фрикадельками.
Паста с фрикадельками.
Ресторан Bufette
Салат с ростбифом.
Салат с ростбифом.
Ресторан Bufette
Отбивная из свинины на косточке в средиземноморском соусе.
Отбивная из свинины на косточке в средиземноморском соусе.
Ресторан Bufette
Суп-пюре из цветной капусты.
Суп-пюре из цветной капусты.
Ресторан Bufette
Тартар из семги с муссом из авокадо.
Тартар из семги с муссом из авокадо.
Ресторан Bufette
Французские блинчики.
Французские блинчики.
Ресторан Bufette
Французский картофельный салат.
Французский картофельный салат.
Ресторан Bufette
Шашлык.
Шашлык.
Ресторан Bufette
Шашлык из свинины
Шашлык из свинины
Ресторан Bufette

Ресторан также изготавливает праздничные торты на заказ, доставляет готовые блюда на дом и проводит праздники и корпоративы в 2-х залах на 40 и 100 человек и на уличной площадке.

Заходите в уютный Bufette на ул. Сиреневая, 33 — устройте себе сладкий завтрак или невероятно вкусный ужин. Столик можно заказать предварительно по телефону 8−923−750−03−01, либо на сайте bufette.ru.

Режим работы:

  • ПН-ЧТ — 9.00−18.00
  • ПТ-СБ — 11.00−23.00
  • ВС — 11.00−21.00
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