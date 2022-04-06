Утка в карамельной груше и авторские торты. Чем угощает ресторан французской кухни в Барнауле

Шумного открытия в ресторане делать не стали — стратегия другая. Владельцы решили создавать образ кухни и меню постепенно, а гости уже сами планомерно влюблялись в ароматный Bufette.
Стихарев Эдуард,
основатель ресторана Bufette:
— Проект, который мы начали несколько лет назад, почти завершен. И теперь мы можем с гордостью заявить об открытии ресторана французской кухни в Барнауле. Мы закончили с декором заведения в стиле «Прованс» и полностью оснастили кухню соответствующим оборудованием. Но главное сделал наш шеф-повар: максимально адаптировал блюда к возможностям наших посетителей, не потеряв при этом вкус и шарм французской кухни. Добро пожаловать на дегустацию новых и полюбившихся вкусов!
В меню представлен широкий выбор уникальных французских блюд: лионский салат, нисуаз, суп марсельский Буйабес, утиная ножка Конфи с карамелизованной грушей, а также более распространенные — медальон из говядины, карбонара, отбивная в средиземноморском соусе. Всего в меню порядка 10 салатов, 6 супов, 12 горячих блюд, завтраки, брускеты, закуски, детские блюда. Из напитков: авторские и обычные чаи, кофе, лимонады, имеется алкогольная карта. Все блюда готовятся под личным контролем шеф-повара.
Ресторан также изготавливает праздничные торты на заказ, доставляет готовые блюда на дом и проводит праздники и корпоративы в 2-х залах на 40 и 100 человек и на уличной площадке.
Заходите в уютный Bufette на ул. Сиреневая, 33 — устройте себе сладкий завтрак или невероятно вкусный ужин. Столик можно заказать предварительно по телефону 8−923−750−03−01, либо на сайте bufette.ru.
Режим работы:
- ПН-ЧТ — 9.00−18.00
- ПТ-СБ — 11.00−23.00
- ВС — 11.00−21.00