Утка в карамельной груше и авторские торты. Чем угощает ресторан французской кухни в Барнауле

В сибирской столице открыли цветочный уголок, где пахнет горячим багетом и сахарной пудрой. Ресторан Bufette приготовил для барнаульцев сюрприз — истинно французскую кухню и невероятной красоты десерты.

Шумного открытия в ресторане делать не стали — стратегия другая. Владельцы решили создавать образ кухни и меню постепенно, а гости уже сами планомерно влюблялись в ароматный Bufette.

Стихарев Эдуард,

основатель ресторана Bufette:

— Проект, который мы начали несколько лет назад, почти завершен. И теперь мы можем с гордостью заявить об открытии ресторана французской кухни в Барнауле. Мы закончили с декором заведения в стиле «Прованс» и полностью оснастили кухню соответствующим оборудованием. Но главное сделал наш шеф-повар: максимально адаптировал блюда к возможностям наших посетителей, не потеряв при этом вкус и шарм французской кухни. Добро пожаловать на дегустацию новых и полюбившихся вкусов!

Меню. Ресторан Bufette Меню. Ресторан Bufette Меню. Ресторан Bufette Меню. Ресторан Bufette Меню. Ресторан Bufette Меню. Ресторан Bufette Меню. Ресторан Bufette Меню. Ресторан Bufette

В меню представлен широкий выбор уникальных французских блюд: лионский салат, нисуаз, суп марсельский Буйабес, утиная ножка Конфи с карамелизованной грушей, а также более распространенные — медальон из говядины, карбонара, отбивная в средиземноморском соусе. Всего в меню порядка 10 салатов, 6 супов, 12 горячих блюд, завтраки, брускеты, закуски, детские блюда. Из напитков: авторские и обычные чаи, кофе, лимонады, имеется алкогольная карта. Все блюда готовятся под личным контролем шеф-повара.

Салат с уткой «конфи» с пряной заправкой. Ресторан Bufette Филе цыпленка с манго и киноа. Ресторан Bufette Буайбес. Ресторан Bufette Каша для технологички. Ресторан Bufette Лионский салат. Ресторан Bufette Луковый суп. Ресторан Bufette Мидии в соусе «Провансаль». Ресторан Bufette Нисуаз с тунцом и яйцом пашот. Ресторан Bufette Паста с фрикадельками. Ресторан Bufette Салат с ростбифом. Ресторан Bufette Отбивная из свинины на косточке в средиземноморском соусе. Ресторан Bufette Суп-пюре из цветной капусты. Ресторан Bufette Тартар из семги с муссом из авокадо. Ресторан Bufette Французские блинчики. Ресторан Bufette Французский картофельный салат. Ресторан Bufette Шашлык. Ресторан Bufette Шашлык из свинины Ресторан Bufette

Ресторан также изготавливает праздничные торты на заказ, доставляет готовые блюда на дом и проводит праздники и корпоративы в 2-х залах на 40 и 100 человек и на уличной площадке.

Заходите в уютный Bufette на ул. Сиреневая, 33 — устройте себе сладкий завтрак или невероятно вкусный ужин. Столик можно заказать предварительно по телефону 8−923−750−03−01, либо на сайте bufette.ru.

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