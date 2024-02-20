В Алтайском крае стартует фотоконкурс #ВыборЗаНами22.

Организатором фотоконкурса выступает Издательский дом «Регион». Конкурс направлен на повышение правовой грамотности населения, формирование правовой и политической культуры молодежи, а также проявление гражданской позиции.
Участвовать могут все жители Алтайского края старше 18 лет. Для этого нужно:
1. Прийти на избирательный участок 15–17 марта 2024 года
2. Сфотографироваться на фоне плаката/баннера конкурса, размещенного рядом с избирательным участком
3. Разместить свою фотографию с хештегом #ВыборЗаНами22 в официальных группах конкурса:
- ВКонтакте — https://vk.com/vybor_22
- Одноклассники — https://ok.ru/vybor22
4. После публикации сделать репост на личную страницу в Вк и Ок, которая должна быть в открытом доступе до объявления победителей.
Итоги конкурса подведут и опубликуют до 27 марта 2024 года на сайте https://katun24.ru/.
18+
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