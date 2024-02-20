20 февраля
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В Алтайском крае стартует фотоконкурс #ВыборЗаНами22

Смартфоны Apple IPhone 15, стайлеры «Дайсон», яндекс-станции, планшеты, телевизоры, ноутбуки — такие призы смогут выиграть жители региона. В крае стартует конкурс фотографий, который пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.

В Алтайском крае стартует фотоконкурс #ВыборЗаНами22.
В Алтайском крае стартует фотоконкурс #ВыборЗаНами22.
Источник: Издательский дом «Регион».

Организатором фотоконкурса выступает Издательский дом «Регион». Конкурс направлен на повышение правовой грамотности населения, формирование правовой и политической культуры молодежи, а также проявление гражданской позиции.

Участвовать могут все жители Алтайского края старше 18 лет. Для этого нужно:

1. Прийти на избирательный участок 15–17 марта 2024 года

2. Сфотографироваться на фоне плаката/баннера конкурса, размещенного рядом с избирательным участком

3. Разместить свою фотографию с хештегом #ВыборЗаНами22 в официальных группах конкурса:

4. После публикации сделать репост на личную страницу в Вк и Ок, которая должна быть в открытом доступе до объявления победителей.

Итоги конкурса подведут и опубликуют до 27 марта 2024 года на сайте https://katun24.ru/.

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