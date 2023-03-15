В Барнауле число пользователей VoWiFi билайна выросло почти на 70%

Барнаульцы всё больше используют возможности технологии VoWiFi, которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайна, с апреля по декабрь 2022 года общее количество минут разговоров через Wi-Fi у клиентов оператора выросло больше чем в 1,5 раза, а количество активных пользователей увеличилось на 67%.

Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi)* заработала на сети билайна в Барнауле в 2022 году. Ключевое преимущество технологии — это возможность пользоваться голосовой связью даже в тех местах, где сотовый сигнал может оказаться нестабилен. Такое может случиться в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала.

Также технология позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале — это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине или банковскую операцию.

Важно отметить, что дополнительных платежей за подключение VoWiFi не взимается. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа. C помощью VoWiFi клиенты билайна могут пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки России или мира, что помогает сократить расходы на роуминг.

Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 года.**

В настоящий момент технология доступна более чем на 250 моделей мобильных устройств. Список смартфонов с поддержкой VoWiFi и подробную информацию можно посмотреть на сайте.

На сегодняшний день каждый второй житель Алтайского края владеет нашей сим-картой, и 80% всех звонков приходится именно на звонки абонентам билайн. Сегодня эти звонки могут проходить в новом качестве с технологиями VoLTE и VoWiFi. При этом на нашем обновленном тарифе Up, начиная от абонентской платы 525 рублей в месяц и пакетом интернета от 35 Гб, минуты внутри сети не тратят включенный в тариф пакет минут, что позволяет больше общаться с близкими, в том числе использованием этих технологий, — рассказывает директор розничного бизнеса Алтайского отделения билайн Артём Гребенщиков.

В целом в России билайн запустил VoWiFi уже в 44 регионах. По итогам 2022 года технологией пользуются более 600 тысяч клиентов оператора.

* VoWiFi — голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее — на beeline.ru

** Если СИМ-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G (LTE). Поменять СИМ-карту можно в любом офисе билайна.

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