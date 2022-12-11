В Барнауле девушку незаконно удержали в торговом центре

Девушка пожаловалась, что ее незаконно удерживали в ТЦ «Пионер».
По ее словам, она выходила из «Ленты». Покупательницу остановили охранники и предъявили кражу дезодоранта.
Она рассказывает, что вызвала полицию, чтобы доказать невиновность.
«Так как они удерживали меня, пока я не рассчитаюсь за то, чего не брала», — говорится в посте.
Записи с камер видеонаблюдения посмотреть не позволили, добавила девушка. Кроме того, подчеркнула она, охранники досмотрели личные вещи. По закону они не имеют на это права.
«В итоге потеряно мое личное время, испорчено настроение и моральное оскорбление, а они просто сказали полиции, что, наверно, ошиблись и я могу идти», — сказала жительница.
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