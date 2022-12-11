В Барнауле девушку незаконно удержали в торговом центре

Жительницу Барнауле заподозрили в краже и в течение часа удерживали в одном из торговых центров, сообщает « Инцидент ».

Девушка пожаловалась, что ее незаконно удерживали в ТЦ «Пионер».

По ее словам, она выходила из «Ленты». Покупательницу остановили охранники и предъявили кражу дезодоранта.

Она рассказывает, что вызвала полицию, чтобы доказать невиновность.

«Так как они удерживали меня, пока я не рассчитаюсь за то, чего не брала», — говорится в посте.

Записи с камер видеонаблюдения посмотреть не позволили, добавила девушка. Кроме того, подчеркнула она, охранники досмотрели личные вещи. По закону они не имеют на это права.