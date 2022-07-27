В Барнауле школьные и студенческие проездные в транспорте с 1 сентября будут действовать в автобусах, трамваях и троллейбусах

Сегодня прошёл Координационный совет по ценообразованию, на котором было поддержано предложение профильного комитета городской администрации о распространении действия проездных билетов для школьников и студентов в городских автобусах, обслуживаемых по регулируемому тарифу. Так, тарифы «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий» начнут действовать с 1 сентября на городских и пригородных автобусных маршрутах, работающих по регулируемым тарифам.

Напомним, проработкой этого вопроса занимались и депутаты городской думы. Как отмечали Вячеслав Перерядов, Иван Огнев и Юрий Ряполов, молодёжь, проживающая в пригородных посёлках, обращалась к ним с просьбами рассмотреть возможность ввода льготных проездных.

— Льготный проездной для студентов и школьников — эффективная мера поддержки барнаульцев всех возрастов. Особенно сегодня, когда идёт реконструкция путепровода на проспекте Ленина. Во фракцию городской думы к нам обращались студенты с подобными запросами. Поэтому для себя мы ставили цель — к началу учебного года сделать всё возможное, чтобы специализированные тарифы появились на всех маршрутах общественного транспорта, работающих по регулируемым тарифам. Рад, что депутаты вместе с администрацией оперативно подключились к проработке этого вопроса. Теперь барнаульским депутатам необходимо донести всю информацию до жителей, — отметил Вячеслав Франк.

Как отметили в городской администрации, льготные проездные для школьников и студентов в Сибирском Федеральном округе есть только в Кемерове, Омске и Новосибирске, в регионе — в Бийске и Рубцовске на горэлектротранспорте.

По проездным билетам, как и ранее, школьникам и студентам предоставляется неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Стоимость активации электронных транспортных карт также не изменится: «Студенческий» — 650 рублей; «Школьный» — 550 рублей; «Для школьников из малообеспеченных семей» — 400 рублей. Продажа проездных билетов начнётся с 15 августа.

Кроме того, для тех, кто уже пользуется электронными транспортными картами «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий», менять их не нужно. Приобрести же новую транспортную карту можно в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай». Студенту для ее получения необходимо предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность. Школьнику — справку об обучении в общеобразовательной организации и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя).

Чтобы приобрести проездной билет «Для школьников из малообеспеченных семей», необходимо обратиться в МУП «Центртранс» (пр. Ленина, 6) и предоставить справку, что семья признана нуждающейся. Пополнить проездные билеты можно онлайн через личный кабинет на сайте МУП «Центртранс» или личный кабинет банка.

Отметим, тарифы будут действовать на всех маршрутах общественного транспорта по регулируемым тарифам, где предоставляется право льготного проезда, — это 60 маршрутов в городе. По проездному можно совершить неограниченное количество поездок, и даже если нет прямого транспортного сообщения до нужной остановки, можно сделать пересадку, например, из автобуса в трамвай.

Маршруты общественного транспорта, действующие по регулируемым тарифам:

Автобусы: 1, 2, 2к, 9, 10, 17, 20, 24, 25, 33р, 35, 37, 38, 40, 53, 55, 57, 60, 75, 80, 104, 104ю, 108, 109, 109оп, 113, 113д, 117э, 137, 138, 150;

Сезонные автобусные маршруты (с апреля по октябрь): 23, 111, 112, 112 т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151;

Трамваи и троллейбусы.