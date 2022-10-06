В Барнауле состоялось очередное заседание Общественного совета Росводоканала

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, финансовый директор ГК «Росводоканал» Андрей Коваленко, генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго, заместитель начальника Управления по государственному регулированию цен и тарифов Алтайского края Евгений Шестаков, заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский и другие члены Общественного совета при барнаульском водоканале обсудили ряд важных отраслевых вопросов.

Главной темой встречи стали концессионные инициативы федерального оператора ЖКХ. В рамках Совета его участники обсудили два ключевых вопроса — соглашение о передаче на обслуживание «Росводоканал Барнаул» пригородных поселков Ленинского района и трансформация существующего договора аренды в концессию по городским объектам и сетям.

«В прошлом году мы заключили концессионное соглашение в Южно-Сахалинске, четыре года назад — в Архангельске. В Тюмени сейчас действуют сразу три концессии — трансформированный в 2017 году договор аренды и два соглашения на 49 лет по 30 населенным пунктам региона. В Барнауле первый опыт такого формата государственно-частного партнерства тоже есть — в 2020 году были переданы на обслуживание пригородные поселки Центрального района. Сегодня уже очевидно, что государственно-частное партнерство позволяет существенно улучшать качество жизни людей, и мы это видим в городах нашего присутствия. Поэтому решения, которые мы сегодня примем на нашем заседании — стратегически важны для региона и прежде всего, для жителей», — рассказал Андрей Коваленко.

Заключить концессионное соглашение по пригородной территории Ленинского района «Росводоканал Барнаул» намерен на 15 лет, планируемый объем инвестиций за этот период превысит 970 млн рублей. Помимо реконструкции артезианских водозаборов и сетей будет создана современная централизованная система водоотведения.

«Сейчас в поселках Ленинского района тарифы ниже городского, и как мы видим, невысокая плата за водоснабжение привела к системным проблемам с коммуникациями. В свою очередь, мы сделаем всё, чтобы на жителях обоснованный рост тарифа не отразился. У нас уже есть опыт объединения тарифов по концессии в Новомихайловке и Центральном районе. Тогда в партнерстве с региональными и городскими властями нам удалось добиться установления единого тарифа для города и пригорода», — отметил Андрей Полюго.

Не менее важным было обсуждение трансформации в концессионное соглашение существующего договора аренды системы водоснабжения и водоотведения города Барнаула. В этом случае речь идет о долгосрочном партнерстве на 49 лет. Уже сформирована укрупненная финансовая модель и инвестпрограмма, составлены предварительные прогнозы объема инвестиций сроком до 2072 года. Соответствующие материалы находятся на согласовании в профильных комитетах города и края.

Важно отметить, что при завершении трансформации до середины декабря позволит привлечь кредитные средства по финансированию инвестпроектов в рамках реализации проектов Фонда национального благосостояния. Что позволит решить важнейшие задачи, среди которых строительство водовода диаметром 500 мм вдоль улицы Трактовой, что позволит обеспечить доступ к очищенной речной воде жителям поселка Октябрьского; обеспечение надежного водоснабжения в частном секторе на Змеиногорском тракте, где планируется проложить дополнительный водовод диаметром 315 мм, а также провести реконструкцию крупных объектов водопровода и канализации.

«Необходимо с кратчайшие сроки провести работу по согласованию и заключению концессионных соглашений между администрацией Барнаула и водоканалом, чтобы обеспечить вливание федеральных средств. Мы понимаем важность этого решения, и я хочу отметить, что опыт Росводоканала можно будет применить и в других населенных пунктах нашего края в будущем», — отметил Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

«Несмотря на наши масштабные планы по модернизации существующих, а также строительству новых объектов водоснабжения и водоотведения, жители Барнаула могут быть спокойны — мы вместе с руководством края и города приложим все усилия, чтобы не допустить резкого роста тарифов, при этом ощутимо повысить качество наших услуг», — добавил Андрей Полюго.

В свою очередь руководство Министерства строительства и ЖКХ, Управления по государственному регулированию цен и тарифов Алтайского края и администрации города отметили, что «Росводоканал Барнаул» является надежным партнером и опыт компании может быть применен и в других населенных пунктах Алтайского края.