В чем преимущества кремации

Сильнейшим стрессом для нас становится прощание с усопшими родными. Несколько дней проходят в тяжелой обстановке, в это время надо быстро решать целый ряд практических задач, связанных с погребением. Разумной альтернативой можно считать услуги крематория, благодаря которым заметно сокращается нагрузка на нервную систему близких усопшего. Эта процедура прощания востребована в самых разных странах мира. За последние годы на нее вырос спрос и в Санкт-Петербург. Характерно, что даже люди преклонного возраста не желают обременять детей, внуков тяжелым процессом традиционного захоронения.