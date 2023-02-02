2 февраля
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Потребитель

В чем преимущества кремации

Сильнейшим стрессом для нас становится прощание с усопшими родными. Несколько дней проходят в тяжелой обстановке, в это время надо быстро решать целый ряд практических задач, связанных с погребением. Разумной альтернативой можно считать услуги крематория, благодаря которым заметно сокращается нагрузка на нервную систему близких усопшего. Эта процедура прощания востребована в самых разных странах мира. За последние годы на нее вырос спрос и в Санкт-Петербург. Характерно, что даже люди преклонного возраста не желают обременять детей, внуков тяжелым процессом традиционного захоронения.

Обилие веских доводов

Попытаемся непредвзято взглянуть на аргументы, благодаря которым тысячами жителей нашего города выбрана кремация, а не традиционное захоронение:

  • Даже скромное погребение в земле сопряжено с большими денежными расходами и хлопотами. Если не говорить о бюджетных похоронах, то придется нести расходы на покупку места на одном из погостов, нужно приобрести солидный гроб, приличные венки и ряд других ритуальных товаров. При альтернативном подходе вы избавлены от ряда трат, экономится семейный бюджет.
  • Бывают ситуации, когда не все близкие успевают прибыть к моменту прощания. В таком случае, кремацию вполне можно отложить на необходимый промежуток времени.
  • Серьезное значение имеют широкие возможности для дальнейших действий. Вы можете перевезти легкую герметичную урну не только в другой город, но и страну. По желанию почившего можно обеспечить хранение урны в специально оборудованных местах. Есть возможность развеять прах, согласно воле покойного.

Достойный выбор

Поиск специализированной службы сопряжен с рядом сложностей. Если исходить из общего числа позитивных откликов, следует отдать предпочтение одному из солидных городских агентств. Можете зайти на портал https://spbgorritual.ru/ для того, чтобы иметь представление о широком спектре оказываемых услуг. Крематорий Санкт-Петербурга предложит все возможные варианты обслуживания. В агентстве работают ответственные сотрудники, которые составят план мероприятия, расскажут о возможных вариантах действий.

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