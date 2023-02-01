1 февраля
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Потребитель

В 2022 году Сбер выдал сибирякам более 313 миллионов рублей на образование

В Сибири у клиентов Сбера одним из востребованных продуктов остается кредит с господдержкой для получения среднего или высшего образования. Его портфель финансирования по итогам прошлого года превысил 313 млн рублей.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Чаще всего в ушедшем году льготным кредитованием пользовались клиенты из Красноярского края при поступлении в Сибирский Федеральный Университет (СФУ) — 9% от общей суммы портфеля.

Помимо СФУ, в пятерку наиболее популярных вузов входят Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Новосибирский государственный технологический университет, Алтайский государственный университет и Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

Самым востребованным направлением для поступающих с помощью кредитов Сбера стала юриспруденция — для обучения на юридических факультетах приходится седьмая часть всех образовательных сделок.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Поддержка образования — одна из важнейших сфер деятельности Сбера. Мы активно сотрудничаем с ссузами и вузами, заключаем соглашения для развития перспективных направлений. Одним из недавних стал, например, меморандум о создании Центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий на базе НГУ. Также Сбер старается делать образовательные кредиты все более доступными и удобными для наших клиентов. К примеру, теперь для заключения такой сделки сибирякам не обязательно идти в офис, достаточно обратиться к менеджеру в учебном заведении.

За четыре года действия госпрограммы Сибирский банк профинансировал образование своих клиентов на сумму более миллиарда рублей.

К слову, воспользоваться образовательным кредитом с господдержкой, без комиссий и дополнительных расходов, могут люди в возрасте от 14 до 75 лет.

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