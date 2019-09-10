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Потребитель

В Госдуме решили разобраться с ценами на сигареты

Депутаты Госдумы всерьез рассматривают возможность введения минимальной цены на сигареты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета по бюджету и налогам Сергея Катасонова.

Сигареты.
Сигареты.
altapress.ru

По мнению депутата, в стране должен быть введен определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. «95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», — подчеркнул Сергей Катасонов.

В настоящий момент, пишет retail.ru, в соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» минимальная цена сигарет составляет в магазинах страны 75% от максимальной розничной цены. Для каждой марки сигарет рассчитывается отдельно.

При этом растет объем контрафактных табачных изделий, нелегально ввозимых в Россию из Средней Азии. По некоторым оценкам, доля такой продукции на российском рынке достигает 80%.

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