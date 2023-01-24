В Госдуму готовят закон о самозапрете на получение кредитов

Граждане, желающие запретить банкам оформлять им кредит, смогут осуществить процедуру через портал Госуслуг. Соответствующая отметка или «галочка» появится на их профиле.
Эти данные автоматически попадут в бюро кредитных историй. Банки, которые запрашивают информацию в бюро, увидят выставленные ограничения на кредитование и впоследствии не будут выдавать кредит.
Центробанк предлагает такой механизм, чтобы препятствовать преступлениям мошенников.
Если есть вероятность, что человека атаковали мошенники, то он может не только заблокировать свои счета, но и запретить выдачу кредитов, чтобы лишить злоумышленников любой возможности наживы.
По задумке Центробанка, можно ставить соответствующую отметку или отказываться от нее сколько угодно раз.
Пока стоит отметка о запрете на оформление кредита, ни один банк не выполнит услугу. Взять кредит можно будет через два дня после снятия галочки.
«Есть небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва коммуникации с мошенниками. В этот период человек понимает, что был обманут», — пояснили в Банке России.
Законопроект получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу, сообщили РИА Новости.
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