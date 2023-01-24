В Госдуму готовят закон о самозапрете на получение кредитов

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Можно ли будет потом оформить кредит снова?

Пока стоит отметка о запрете на оформление кредита, ни один банк не выполнит услугу. Взять кредит можно будет через два дня после снятия галочки.

«Есть небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва коммуникации с мошенниками. В этот период человек понимает, что был обманут», — пояснили в Банке России.