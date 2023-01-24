24 января
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Потребитель

В Госдуму готовят закон о самозапрете на получение кредитов

В России разработали закон, который позволит гражданам запрещать самим себе оформлять кредит, сообщают РИА Новости.

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
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Как будет работать закон?

Граждане, желающие запретить банкам оформлять им кредит, смогут осуществить процедуру через портал Госуслуг. Соответствующая отметка или «галочка» появится на их профиле.

Эти данные автоматически попадут в бюро кредитных историй. Банки, которые запрашивают информацию в бюро, увидят выставленные ограничения на кредитование и впоследствии не будут выдавать кредит.

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Зачем запрещать самому себе брать кредит?

Центробанк предлагает такой механизм, чтобы препятствовать преступлениям мошенников.

Если есть вероятность, что человека атаковали мошенники, то он может не только заблокировать свои счета, но и запретить выдачу кредитов, чтобы лишить злоумышленников любой возможности наживы.

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Сколько раз можно будет ставить отметку о запрете?

По задумке Центробанка, можно ставить соответствующую отметку или отказываться от нее сколько угодно раз.

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Можно ли будет потом оформить кредит снова?

Пока стоит отметка о запрете на оформление кредита, ни один банк не выполнит услугу. Взять кредит можно будет через два дня после снятия галочки.

«Есть небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва коммуникации с мошенниками. В этот период человек понимает, что был обманут», — пояснили в Банке России.

Кредит.
Кредит.
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В каком статусе сейчас законопроект?

Законопроект получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу, сообщили РИА Новости.

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