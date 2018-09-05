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В России собираются установить минимальную цену на пиво

В правительстве обсуждают возможность маркировки каждой бутылки или банки пива, как и другой алкогольной продукции, а также собираются установить минимальную розничную цену на этот хмельной напиток, сообщает РИА Новости.

Алкоголь. Пиво.
Алкоголь. Пиво.
открытые источники (CC0)

Игорь Алешин,
глава Росалкогольрегулирования:

Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине.

По словам чиновника, будет логичным и правильным также введение маркировки всей пивоваренной продукции.

Игорь Алешин,
глава Росалкогольрегулирования:

«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка. В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары.

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