6 сентября
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В «Туриной горе» пройдет выставка живописи «Пленэру посвящается»

Осенний выставочный марафон в галерее «Турина гора» открывается 6 сентября коллективной выставкой студии живописи «Традиции и современность», под руководством известного барнаульского художника Пиргельди Широва.

Источник: галерея "Турина гора".

Название говорит само за себя — «Пленэру посвящается».

В экспозиции будет представлено порядка 40 работ учеников студии, а также живописные произведения мэтра Пиргельди Широва. Почти все написаны во время путешествий по Горному Алтаю, окрестностям Барнаула, в технике масляной живописи и акварели.

Специально для выставки, ранее не выставлявшиеся этюдные работы Пиргельди Давлетовича по поездке в Узбекистан.

Ждем в гости всех ценителей прекрасного. Торжественное открытие 6 сентября 2022 г. в 15.00.

Возрастное ограничение 6+

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