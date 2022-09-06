В «Туриной горе» пройдет выставка живописи «Пленэру посвящается»

Осенний выставочный марафон в галерее «Турина гора» открывается 6 сентября коллективной выставкой студии живописи «Традиции и современность», под руководством известного барнаульского художника Пиргельди Широва.

Название говорит само за себя — «Пленэру посвящается».

В экспозиции будет представлено порядка 40 работ учеников студии, а также живописные произведения мэтра Пиргельди Широва. Почти все написаны во время путешествий по Горному Алтаю, окрестностям Барнаула, в технике масляной живописи и акварели.

Специально для выставки, ранее не выставлявшиеся этюдные работы Пиргельди Давлетовича по поездке в Узбекистан.

Ждем в гости всех ценителей прекрасного. Торжественное открытие 6 сентября 2022 г. в 15.00.

Возрастное ограничение 6+