В «Туриной горе» пройдет выставка живописи «Пленэру посвящается»

Название говорит само за себя — «Пленэру посвящается».
В экспозиции будет представлено порядка 40 работ учеников студии, а также живописные произведения мэтра Пиргельди Широва. Почти все написаны во время путешествий по Горному Алтаю, окрестностям Барнаула, в технике масляной живописи и акварели.
Специально для выставки, ранее не выставлявшиеся этюдные работы Пиргельди Давлетовича по поездке в Узбекистан.
Ждем в гости всех ценителей прекрасного. Торжественное открытие 6 сентября 2022 г. в 15.00.
Возрастное ограничение 6+