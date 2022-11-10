Выделенные серверы в аренду под любые нужды от компании HOSTKEY

HOSTKEY (ХостКей) — провайдер, у которого можно арендовать выделенные и виртуальные VPS -серверы (ВПС), в том числе с мощными и популярными видеокартами. На выбор пользователям предоставляется более 5 000 серверов, среди которых обязательно найдется подходящий.

Одна из важнейших особенностей предложения компании — возможность получить доступ к серверу в реально короткие сроки. Достаточно выбрать подходящий вариант, оплатить аренду по установленному тарифу и уже через 15 минут с машиной можно полноценно работать.

Особенности предложения

HOSTKEY работает на рынке облачных услуг более 14 лет. В настоящее время компания предлагает широкий ассортимент серверов, среди которых можно выбрать подходящее решение для любого бизнеса, вне зависимости от имеющихся задач:

для машинного обучения;

для финансовых компаний;

для eCommerce ( электронная коммерция);

электронная коммерция); для 3D-графики и анимации;

для рендеринга и т.д.

Каждый сервер отличается высоким уровнем отказоустойчивости, так как располагается в надежном дата-центре с уровнем надежности не ниже TIER III (уровень 3). ЦОДы располагаются в разных странах, поэтому качественный доступ к проектам легко обеспечивается для пользователей со всего мира.

Помимо уже готовых решений для аренды, компания предоставляет клиентам возможность самостоятельно собрать сервер. Для этого на сайте присутствует специальный конфигуратор. Достаточно выбрать подходящие бизнесу характеристики сервера и можно приступать к работе с необходимыми мощностями.

Преимущества

Сохранение позитивной репутации на протяжении всех лет существования компании возможно при предоставлении клиентам качественных услуг.

Согласно собранной от клиентов обратной связи, HOSTKEY ценят за:

Профессионализм. В компании работают профессионалы , настроенные на продуктивную работу и способные найти общий язык с экспертами в любой IT-области. Индивидуальный подход. Большой опыт и креативность позволяют специалистам HOSTKEY находить выход даже из сложных ситуаций и помогать клиентам решать самые нестандартные задачи. Постоянное обновление. Парк , состоящий из более , чем 5 000 собственных серверов — это далеко не предел. Компания продолжает активно развиваться , наращивать парк оборудования и комплектующих , чтобы предлагать своим клиентам максимум возможностей , а также соответствовать постоянно возрастающим требованиям.

HOSTKEY — провайдер, умеющий решать задачи своих клиентов.