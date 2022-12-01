Выгодно ли торговать корейской косметикой и с чего начать бизнес

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С чего начать?

Неважно, решили ли открыть «реальную» торговую точку, интернет-магазин или просто завести страничку в соцсети для продажи косметики, на начальном этапе важно найти поставщика. Крупные компании, которых не пугает сложности с таможенным регулированием, языковым барьером и прочим, чаще всего сотрудничают с иностранными производителями напрямую. Те, кто такими ресурсами не располагают, обычно действуют через посредников. За небольшой процент они предоставляют доступ к огромному каталогу продукции от азиатских компаний.

Также важно:

составить бизнес-план;

изучить конкурентов;

определиться с ценовой политикой.

Далее вам остается лишь выбрать подходящие позиции, сделать первый заказ и начать торговлю.