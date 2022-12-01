1 декабря
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Потребитель

Выгодно ли торговать корейской косметикой и с чего начать бизнес

Спрос на корейскую косметику на российском рынке неуклонно растет. Многие азиатские бренды уже составили конкуренцию именитым европейским компаниям. Корейская косметика оптом вполне доступна по цене, поэтому открытие собственного интернет-магазин по ее продаже является весьма перспективным направлением. С чего начать и каких ошибок стоит избегать, рассмотрим ниже.

Фото предоставлено рекламодателем.
1
С чего начать?

Неважно, решили ли открыть «реальную» торговую точку, интернет-магазин или просто завести страничку в соцсети для продажи косметики, на начальном этапе важно найти поставщика. Крупные компании, которых не пугает сложности с таможенным регулированием, языковым барьером и прочим, чаще всего сотрудничают с иностранными производителями напрямую. Те, кто такими ресурсами не располагают, обычно действуют через посредников. За небольшой процент они предоставляют доступ к огромному каталогу продукции от азиатских компаний.

Также важно:

  • составить бизнес-план;
  • изучить конкурентов;
  • определиться с ценовой политикой.

Далее вам остается лишь выбрать подходящие позиции, сделать первый заказ и начать торговлю.

2
Как составить ассортимент?

Производители из Кореи предлагают широкий выбор декоративной и уходовой косметики, а число наименований продукции невозможно сосчитать. На что обратить внимание:

  • поскольку клиенток чаще всего привлекает натуральность косметики, при выборе лучше отдавать предпочтение созданной на основе экстрактов, вытяжек, эссенций и т.д.;
  • ассортимент должен быть составлен так, чтобы найти подходящий вариант могла женщина с любой кожей: сухой, жирной, комбинированной, проблемной и т.д.;
  • в идеале, перед тем, как определиться с ассортиментом, стоит изучить рынок, чтобы понять, чем аудитория интересуется, и что будет иметь успех;
  • уникальные компоненты (змеиный яд, вулканический пепел, акулий жир и т.д.) также обычно привлекают внимание, поэтому в ассортиментный ряд вполне можно включить товарные позиции с подобными составляющими.

Важно: секрет эффективности корейской косметики заключается не только в ее составе и инновационных технологиях, используемых при производстве, но и в многоступенчатости. Средства наносят последовательно, поэтому вы должны быть готовы предложить клиенткам все, что необходимо для прохождения своеобразных «ступеней», от очищающих гелей до завершающих макияж BB-кремов.

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