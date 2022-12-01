Выгодно ли торговать корейской косметикой и с чего начать бизнес

Неважно, решили ли открыть «реальную» торговую точку, интернет-магазин или просто завести страничку в соцсети для продажи косметики, на начальном этапе важно найти поставщика. Крупные компании, которых не пугает сложности с таможенным регулированием, языковым барьером и прочим, чаще всего сотрудничают с иностранными производителями напрямую. Те, кто такими ресурсами не располагают, обычно действуют через посредников. За небольшой процент они предоставляют доступ к огромному каталогу продукции от азиатских компаний.
Также важно:
- составить бизнес-план;
- изучить конкурентов;
- определиться с ценовой политикой.
Далее вам остается лишь выбрать подходящие позиции, сделать первый заказ и начать торговлю.
Производители из Кореи предлагают широкий выбор декоративной и уходовой косметики, а число наименований продукции невозможно сосчитать. На что обратить внимание:
- поскольку клиенток чаще всего привлекает натуральность косметики, при выборе лучше отдавать предпочтение созданной на основе экстрактов, вытяжек, эссенций и т.д.;
- ассортимент должен быть составлен так, чтобы найти подходящий вариант могла женщина с любой кожей: сухой, жирной, комбинированной, проблемной и т.д.;
- в идеале, перед тем, как определиться с ассортиментом, стоит изучить рынок, чтобы понять, чем аудитория интересуется, и что будет иметь успех;
- уникальные компоненты (змеиный яд, вулканический пепел, акулий жир и т.д.) также обычно привлекают внимание, поэтому в ассортиментный ряд вполне можно включить товарные позиции с подобными составляющими.
Важно: секрет эффективности корейской косметики заключается не только в ее составе и инновационных технологиях, используемых при производстве, но и в многоступенчатости. Средства наносят последовательно, поэтому вы должны быть готовы предложить клиенткам все, что необходимо для прохождения своеобразных «ступеней», от очищающих гелей до завершающих макияж BB-кремов.
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