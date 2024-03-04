Вклад «Отличный выбор» до 16% годовых: мечтаем по-крупному

Постоянно держать руку на пульсе, проверять ставки, и перекладывать «кровные» с вклада на вклад — утомительно. Ставки могут упасть, да, и хочется надежно разместить деньги на вкладе и приумножить их.

Вклад «Отличный выбор» — идеальный выбор для сохранения «подушки безопасности» и накопления на крупные покупки: дачу, путешествие, образование.

Хорошим вариантом станет вклад на 1100 дней «Отличный выбор». Этот вклад разделен на периоды по 90 дней, в конце каждого выплачиваются проценты! В первые 180 дней ставка составляет 16% годовых, дальше она меняется в зависимости от периода:

от 181 до 270 дней — 14% годовых;

от 271 до 360 дней — 12,0% годовых;

с 361 по 450 день — 10,0% годовых;

с 451 по 540 день — 10,0% годовых;

с 541 по 630 день — 10,0% годовых;

с 631 по 720 день — 10,0% годовых;

с 721 по 810 день — 8,0% годовых;

с 811 по 900 день — 8,0% годовых;

с 901 по 990 день — 8,0% годовых;

с 991 по 1100 день — 10,0% годовых.

Открывая такой вклад, вы защищаете себя от хаотичного изменения ставок на целых три года! При этом каждый квартал вы получаете проценты за этот период. Это шанс накопить на мечту!

Вклад «Отличный выбор» — идеальный выбор для сохранения «подушки безопасности» и накопления на крупные покупки: дачу, путешествие, образование.

Сумма вклада от 50 тысяч рублей, что дает всем возможность укрепить свои накопления. Открыть вклад легко и удобно можно онлайн и в офисах Банка.

Откройте вклад «Отличный выбор» в Банке Акцепт и вырастите свои накопления!

Подробности по телефону: 8 (800) 100-27-37

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