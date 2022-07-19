Внимание, мошенники

Ниже приводится примерный текст объявления
Здравствуйте! Наше издательство продолжает набор сотрудников.
В чем заключается работа?
Вы с фото печатаете в текстовый формат и отправляете нам. Редакторы все формируют вместе, подготавливают и отправляют в издательство. Есть разные тексты в зависимости от вашего опыта, свободного времени и желания работать, меньше и больше. Отправлять, получать задания и работать вы сможете как с телефона, так и с ПК.
Заработная плата:
Оплата производится на вашу банковскую карту. Выплаты возможны каждый день, раз в неделю или месяц. Сумма зависит от вашей работы за каждую напечатанную страницу"
Соискателям предлагается перевести на банковскую карту некий «гарантийный взнос».
Хотим предостеречь соискателей: ИД «Алтапресс» к данным объявлениям отношения не имеет.
Все виды трудоустройства — проходят через отдел кадров. Тел. 22−38−91
Не дайте себя обмануть!
Издательский дом «Алтапресс»