19 июля
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Потребитель

Внимание, мошенники

На сайтах и других ресурсах в интернете появляются объявления, которые предлагают работу на дому от лица ИД «Алтапресс» (сайта altapress.ru).

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

Ниже приводится примерный текст объявления

Здравствуйте! Наше издательство продолжает набор сотрудников.

В чем заключается работа?

Вы с фото печатаете в текстовый формат и отправляете нам. Редакторы все формируют вместе, подготавливают и отправляют в издательство. Есть разные тексты в зависимости от вашего опыта, свободного времени и желания работать, меньше и больше. Отправлять, получать задания и работать вы сможете как с телефона, так и с ПК.

Заработная плата:

Оплата производится на вашу банковскую карту. Выплаты возможны каждый день, раз в неделю или месяц. Сумма зависит от вашей работы за каждую напечатанную страницу"

Соискателям предлагается перевести на банковскую карту некий «гарантийный взнос».

Хотим предостеречь соискателей: ИД «Алтапресс» к данным объявлениям отношения не имеет.

Все виды трудоустройства — проходят через отдел кадров. Тел. 22−38−91

Не дайте себя обмануть!

Издательский дом «Алтапресс»

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