2 декабря
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Потребитель

Волшебником может стать каждый: новогодняя акция от «Пятёрочки» помогает детям

Проект «Елка желаний» от «Пятерочки» проходит в Барнауле уже не в первый раз. За время его существования полторы тысячи детей из социально незащищенных групп населения получили свои подарки. Рассказываем, как исполнить новогоднее желание ребенка, зайдя в «Пятерочку».

"Ёлка желаний"
"Ёлка желаний"
Фото: ТС «Пятёрочка».

Акцию «Елка желаний» торговая компания проводит совместно с банком еды «Русь». Она традиционно проходит во многих городах России. Среди них — Ростов-на-Дону, Липецк, Самара, Краснодар, Кемерово, Тюмень, Барнаул.

Екатерина Демешко,
руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка»:

— В преддверии новогодних праздников чуда ждут все — особенно дети. У каждого из наших гостей есть возможность ненадолго стать волшебником, совершив добрый поступок и исполнив мечту ребенка, который в этом нуждается. Мы не первый год проводим акцию «Елка желаний» и очень рады тому, что каждый год к ней присоединяется множество людей. Все вместе мы делаем важное и доброе дело!

В столице Алтайского края «Елка желаний» действует в пяти магазинах сети «Пятерочка». Там уже стоят красивые новогодние елки с открытками на ветках. В каждой — заветное желание ребенка из малоимущей или многодетной семьи. А также детей с ограниченными возможностями здоровья.

На сайте банка еды «Русь» тоже будут опубликованы письма с мечтами самых маленьких детей.

Поучаствовать в акции «Елка желаний» легко. Нужно купить один или несколько подарков (это могут быть игрушки, сладости, наборы для творчества) и отдать их сотруднику магазина.

Все подарки передадут подопечным банка еды «Русь» — детям до 12 лет.

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