Как вернуть излишне уплаченный налог в новых условиях

Новый календарный год часто знаменуется изменениями в правовой сфере. Наступивший 2023-й — не исключение. О новшествах в налоговом законодательстве, которые важно знать, нам рассказала Черникова Элина Николаевна , руководитель отдела 1С: БухОбслуживание компании «ПРОКС».

— Элина Николаевна , с 1 января , представители организаций и ИП нашей страны познакомились с новыми понятиями — ЕНС и ЕНП. Расскажите , что это такое?

— Действительно, с 1 января 2023 года вступили в силу изменения Федерального закона № 263, касающиеся понятий «Единый налоговый счет» (ЕНС) и «Единый налоговый платеж» (ЕНП). Давайте в них разберемся подробнее.

Единый налоговой счет — это счет налогоплательщика (индивидуального предпринимателя или юридического лица) для оплаты налога. Этот счет открыт в Управлении Федерального Казначейства по Тульской области, вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения.

Мы столкнулись с ситуацией, когда у предпринимателя возникает вопрос: почему деньги поступают в Казначейство Тульской области? Первая реакция: какая-то ошибка или сбой в системе. Предприниматели относятся к этому с недоверием, но хочу успокоить, просто теперь все налоговые платежи обрабатываются именно в Управлении Федерального Казначейства по Тульской области.

Поступления денежных средств на этот счет происходят по средствам единого налогового платежа. То есть если раньше у налогоплательщика было несколько платежных поручений, и в каждом из них он проставлял определенный КБК по отдельным налогам и страховым взносам, то теперь можно делать одно платежное поручение или единый налоговый платеж.

— Я правильно понимаю, что этот процесс позволит упростить жизнь предпринимателям?

— Да, не нужно будет оформлять отдельное платежное поручение для каждого вида необходимых сборов. Достаточно сделать просто одну платежку и перевести всю сумму единым налоговым платежом. Налоговики сами распределят деньги, включенные в его состав, на погашение совокупной обязанности. Но также отмечу, что в некоторых случаях потребуется дополнительная информация от плательщика, чтобы корректно распределить ЕНП.

Так, по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога, вводится новая форма документа — уведомление об исчисленных суммах. Уведомление содержит всего пять реквизитов (КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма). Достаточно одного уведомления по всем авансам вместо заполнения множества платежек с реквизитами в каждой. Уведомление подается по НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам юридических лиц и упрощенной системе налогообложения. Важно, что если вы не подали уведомление в срок, налоговая инспекция имеет право выставить штраф и начислять пени. Способ подачи: ТКС, лично, через СБИС или личный кабинет.

Необходимо успеть оплатить такие взносы раньше, чем сдать соответствующий расчет или декларацию. К примеру, НДФЛ и страховые взносы платятся каждый месяц, а отчеты по ним пишутся раз в квартал. В те месяцы, когда обычная отчетность не требуется, и нужны такие уведомления.

— На налоговом счете должна лежать сумма , которая покроет все необходимые платежи предпринимателя. А если будет недостаточно денег , или наоборот , переплата по платежам?

— Главное понятие в новой системе — это сальдо ЕНС. Оно отражает разницу между поступлениями на счет и обязательствами перед бюджетом. Если сальдо положительное (больше 0), значит, вы внесли на счет больше средств, чем требуется для оплаты всех платежей в бюджет. Если нулевое, значит, выполнены все финансовые обязательства перед государством. Если отрицательное — есть задолженность перед бюджетом. Если сальдо отрицательно, инспектор начислит недоимку. Также организация, ИП может вернуть на счет в банке сумму, которая составляет положительное сальдо ЕНС.

— Элина Николаевна, давайте рассмотрим вариант, когда налогоплательщик имеет на счете положительное сальдо, и хочет вернуть сумму переплаты по налогам за прошлый год. Какой алгоритм действий?

— Заявление о возврате суммы переплаты налогоплательщик может подать в налоговый орган по месту своего учета в письменном или электронном виде. Если положительное сальдо ЕНС меньше суммы, заявленной к возврату, то деньги вернут в пределах положительного остатка. После обработки в налоговой, заявление попадает в Казначейство России и вам возвращают средства.

Компания ПРОКС. Фото предоставлено компанией ПРОКС.

— А в новых условиях процедура возврата денежных средств значительно отличается от ранее существующей?

— Если раньше налоговая принимала решение в течение 10 дней с момента подачи заявления, а сам возврат осуществлялся в рамках закона в течение месяца, то теперь все происходит намного быстрее. Заявление от налогоплательщика уже на следующий день будет передано в Казначейство, а возврат излишне уплаченных денежных средств, при положительном сальдо на едином налоговом счете, осуществляется в трехдневный срок.

— Давайте назовем важные даты , которые каждый налогоплательщик должен отметить в календаре. Сейчас идет январь , когда оплачивать налоги и подавать уведомления за первый квартал?

— С введением новой системы также унифицировали все правила уплаты налогов и сдачи отчетности по ним. Почти все обязательные платежи надо перечислять в составе ЕНП не позднее 28-го числа месяца. Для квартальных платежей, например по УСН и налогу на имущество, это 28-е число первого месяца следующего квартала, для ежемесячных, например, для НДС и взносов — 28-е число каждого месяца.

Уведомление об исчисленных суммах налогов предоставляется не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Срок сдачи деклараций теперь тоже единый — не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным периодом. Причем как для электронной, так и для бумажной отчетности.

Резюмирую: для отчетности за январь 2023 года, мы подаем уведомление 25 февраля, а 28 февраля оплачиваем налоги. Затем 25 марта подаем уведомление за февраль, а 28 числа оплачиваем. А вот в апреле, 25 числа мы вместо уведомления готовим декларацию и уже 28 апреля оплачиваем налоги.

— А можно ли сейчас предпринимателям продолжать оплачивать налог «по старинке»?

— Да, государство дает возможность оплачивать налоги двумя вариантами. Первый — через единый налоговый платеж, второй — делать много разных платежек с указанием новых КБК. Если вы выбираете единый налоговый платеж, то в платежке будет единый КБК и ИНН, без указания ОКТМО. Предприниматель может все налоги оплачивать по-новому, но помнить, что есть группа налогов, которые должны подаваться с уведомлением до начисления налогов, а есть те, которым уведомление не требуется.

— Элина Николаевна , стоит ли ожидать еще каких-то изменений в налоговой области в новом году?

— 2023 год я считаю революционным для бухгалтерского и налогового учета. Произошли изменения по формам сдачи отчетности, срокам и даже инструментам, — появился единый налоговый счет и единый налоговый платеж. Кроме того, поменялись формы отчетности, да и сами декларации видоизменились. С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Произошло много кардинальных изменений, которые сделают 2023 годом новых свершений. Надеемся, что все нововведения будут идти на пользу и значительно сэкономят время налогоплательщикам и бухгалтерам.

Компания ПРОКС. Фото предоставлено компанией ПРОКС.

— Если сейчас , столкнувшись с новшествами налоговой сферы , к вам за помощью обратится ни один клиент , а скажем 10−15 новых компаний , которые не понимаю что такое ЕНС и ЕНП. Они придут с огромными глазами и с просьбой помочь правильно оплатить налоги , подготовить необходимые документы , вы работаете с компаниями любого масштаба?

— Специалисты компании «ПРОКС» берут на обслуживание ИП и юридических лиц с разными системами налогообложения. У нас есть отличный инструмент для работы — это облачная 1С. Программа постоянно обновляется и все актуальные нововведения, изменения на сегодняшний день, а именно — платежные поручения по ЕНП, образцы уведомлений, у нас уже есть. То есть в нашей базе есть все инструменты, посредством которых мы помогаем облегчить жизнь налогоплательщика.

— То есть можно сказать , что вы одни из первых получаете самую свежую информацию , знакомитесь с новшествами , которые касаются налоговой сферы , сразу же применяете эти знания на практике , работая с клиентами?

— Именно так! Кроме того, проводится много вебинаров с экспертами в нашей области. Наша задача — идти в ногу со временем и успевать за теми изменениями, которые происходят в законодательстве по части налогов и всего, что с этим связано.

Компания ПРОКС

ул. Пролетарская 90

ул. Взлетная, 65

+7 (3852) 505−444

prox-it.ru