Впечатляют и удивляют. Почему стоит заказать на праздники сеты от Dimmy Yammy

Самое время пробовать
Впереди праздники и выходные. Это прекрасное время всегда хочется посвятить близким, а не готовке. Сеты Dimmy Yammy не только побалуют вашего внутреннего гурмана, но и станут настоящим украшением стола.
До 31 марта 2023 года сделать заказ еще выгоднее — действуют праздничные скидки!
Главные «фишки» Dimmy Yammy
Бренд привез в Барнаул столичные рецепты роллов и суши. За два года существования компании ей удалось завоевать доверие людей.
Это получилось благодаря ряду принципов, которых придерживается Dimmy Yammy. О них нам рассказал руководитель Дмитрий Линьков.
— С чего начинаются стандарты качества Dimmy Yammy?
— Ежедневно наши управляющие проверяют каждую точку по 33 пунктам. Объясню точнее на примере продуктов. На каждом — маркируют дату. Вот, например, лосось, который сегодня не реализован, завтра уже не используется. Мы тщательно следим за свежестью продуктов.
— А что насчет поваров? Ведь без профессионала на кухне должного уровня блюд достичь вряд ли получится.
— Многие из них приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Обучение на повара-сушиста длится от полугода до двух лет. Наши мастера регулярно повышают свой уровень.
— Вы упомянули, что еще одна «фишка» бренда — внешний вид роллов. Чем ваши роллы отличаются от тех, что делают в других заведениях?
— Роллы и суши Dimmy Yammy «в жизни» выглядят точно так же, как на картинке в интернете. Наши сеты не стыдно поставить на стол или, например, поделиться фото своего ужина в соцсетях.
— Но ведь роллы довольно прихотливы в перевозке.
— Да, их непросто транспортировать, но мы нашли выход. Используем специальные контейнеры с плоским дном и крышкой, которая не давит на продукт, а лишь придерживает, чтобы ничего не случилось. Также крафтовые пакеты позволяют довезти заказ до клиента в сохранности. У каждого курьера есть инструкция по перевозке.
Что заказать в Dimmy Yammy на праздники
Для блюд используются настоящие деликатесы: мидии, креветки, краб, гребешки, сыр cremette professional** Бренд не «хитрит» с весом роллов, увеличивая количество риса. Сеты Dimmy Yammy изобилуют вкусом разных морепродуктов.
Сейчас в Dimmy Yammy действуют скидки до 25% на все сеты. А еще выпустили несколько новинок.
А чтобы выбирать было проще, назовем самые красивые сеты:
* Димми Ямми
** Креветка профессиональна
*** Мой сет
Доставка королевских суши и роллов Dimmy Yammy
Сайт: dimmyyammy.ru
Тел.: 259−01−69
Самовывоз:
- ул. Малахова, 138 а
- пр. Социалистический, 71