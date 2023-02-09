Впечатляют и удивляют. Почему стоит заказать на праздники сеты от Dimmy Yammy

Доставку суши Dimmy Yammy* постоянные клиенты называют исключительно премиальной. Притом цены заказов вполне демократичные. Рассказываем о главных сетах и акциях, которые Dimmy Yammy подготовил к праздникам.

Самое время пробовать

Впереди праздники и выходные. Это прекрасное время всегда хочется посвятить близким, а не готовке. Сеты Dimmy Yammy не только побалуют вашего внутреннего гурмана, но и станут настоящим украшением стола.

До 31 марта 2023 года сделать заказ еще выгоднее — действуют праздничные скидки!

Главные «фишки» Dimmy Yammy

Бренд привез в Барнаул столичные рецепты роллов и суши. За два года существования компании ей удалось завоевать доверие людей.

Это получилось благодаря ряду принципов, которых придерживается Dimmy Yammy. О них нам рассказал руководитель Дмитрий Линьков.

— С чего начинаются стандарты качества Dimmy Yammy?

— Ежедневно наши управляющие проверяют каждую точку по 33 пунктам. Объясню точнее на примере продуктов. На каждом — маркируют дату. Вот, например, лосось, который сегодня не реализован, завтра уже не используется. Мы тщательно следим за свежестью продуктов.

— А что насчет поваров? Ведь без профессионала на кухне должного уровня блюд достичь вряд ли получится.

— Многие из них приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Обучение на повара-сушиста длится от полугода до двух лет. Наши мастера регулярно повышают свой уровень.

— Вы упомянули , что еще одна «фишка» бренда — внешний вид роллов. Чем ваши роллы отличаются от тех , что делают в других заведениях?

— Роллы и суши Dimmy Yammy «в жизни» выглядят точно так же, как на картинке в интернете. Наши сеты не стыдно поставить на стол или, например, поделиться фото своего ужина в соцсетях.

— Но ведь роллы довольно прихотливы в перевозке.

— Да, их непросто транспортировать, но мы нашли выход. Используем специальные контейнеры с плоским дном и крышкой, которая не давит на продукт, а лишь придерживает, чтобы ничего не случилось. Также крафтовые пакеты позволяют довезти заказ до клиента в сохранности. У каждого курьера есть инструкция по перевозке.

Что заказать в Dimmy Yammy на праздники

Для блюд используются настоящие деликатесы: мидии, креветки, краб, гребешки, сыр cremette professional** Бренд не «хитрит» с весом роллов, увеличивая количество риса. Сеты Dimmy Yammy изобилуют вкусом разных морепродуктов.

Сейчас в Dimmy Yammy действуют скидки до 25% на все сеты. А еще выпустили несколько новинок.

А чтобы выбирать было проще , назовем самые красивые сеты:

1 «Любовь и суши» «Любовь и суши». Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.

2 «Выбор шефа» «Выбор шефа». Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.

3 «На Бали» «На Бали». Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.

4 «MY Set» *** «MY Set». Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.

5 «Назад в будущее» «Назад в будущее». Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.

* Димми Ямми

** Креветка профессиональна

*** Мой сет

Доставка королевских суши и роллов Dimmy Yammy

Сайт: dimmyyammy.ru

Тел.: 259−01−69

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