9 февраля
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Потребитель

Впечатляют и удивляют. Почему стоит заказать на праздники сеты от Dimmy Yammy

Доставку суши Dimmy Yammy* постоянные клиенты называют исключительно премиальной. Притом цены заказов вполне демократичные. Рассказываем о главных сетах и акциях, которые Dimmy Yammy подготовил к праздникам.

Праздничный стол с роллами Dimmy Yammi.
Праздничный стол с роллами Dimmy Yammi.
Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.

Самое время пробовать

Впереди праздники и выходные. Это прекрасное время всегда хочется посвятить близким, а не готовке. Сеты Dimmy Yammy не только побалуют вашего внутреннего гурмана, но и станут настоящим украшением стола.

До 31 марта 2023 года сделать заказ еще выгоднее — действуют праздничные скидки!

Главные «фишки» Dimmy Yammy

Бренд привез в Барнаул столичные рецепты роллов и суши. За два года существования компании ей удалось завоевать доверие людей.

Это получилось благодаря ряду принципов, которых придерживается Dimmy Yammy. О них нам рассказал руководитель Дмитрий Линьков.

— С чего начинаются стандарты качества Dimmy Yammy?

— Ежедневно наши управляющие проверяют каждую точку по 33 пунктам. Объясню точнее на примере продуктов. На каждом — маркируют дату. Вот, например, лосось, который сегодня не реализован, завтра уже не используется. Мы тщательно следим за свежестью продуктов.

— А что насчет поваров? Ведь без профессионала на кухне должного уровня блюд достичь вряд ли получится.

— Многие из них приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Обучение на повара-сушиста длится от полугода до двух лет. Наши мастера регулярно повышают свой уровень.

— Вы упомянули, что еще одна «фишка» бренда — внешний вид роллов. Чем ваши роллы отличаются от тех, что делают в других заведениях?

— Роллы и суши Dimmy Yammy «в жизни» выглядят точно так же, как на картинке в интернете. Наши сеты не стыдно поставить на стол или, например, поделиться фото своего ужина в соцсетях.

— Но ведь роллы довольно прихотливы в перевозке.

— Да, их непросто транспортировать, но мы нашли выход. Используем специальные контейнеры с плоским дном и крышкой, которая не давит на продукт, а лишь придерживает, чтобы ничего не случилось. Также крафтовые пакеты позволяют довезти заказ до клиента в сохранности. У каждого курьера есть инструкция по перевозке.

Что заказать в Dimmy Yammy на праздники

Для блюд используются настоящие деликатесы: мидии, креветки, краб, гребешки, сыр cremette professional** Бренд не «хитрит» с весом роллов, увеличивая количество риса. Сеты Dimmy Yammy изобилуют вкусом разных морепродуктов.

Сейчас в Dimmy Yammy действуют скидки до 25% на все сеты. А еще выпустили несколько новинок.

А чтобы выбирать было проще, назовем самые красивые сеты:

1
«Любовь и суши»
«Любовь и суши».
«Любовь и суши».
Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.
2
«Выбор шефа»
«Выбор шефа».
«Выбор шефа».
Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.
3
«На Бали»
«На Бали».
«На Бали».
Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.
4
«MY Set» ***
«MY Set».
«MY Set».
Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.
5
«Назад в будущее»
«Назад в будущее».
«Назад в будущее».
Фото предоставлено компанией Dimmy Yammi.

* Димми Ямми
** Креветка профессиональна
*** Мой сет


Доставка королевских суши и роллов Dimmy Yammy

Сайт: dimmyyammy.ru
Тел.: 259−01−69

Самовывоз:

  • ул. Малахова, 138 а
  • пр. Социалистический, 71

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