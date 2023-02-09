Все дороги ведут в Манжерок: сибирские райдеры предпочитают родные горнолыжные спуски

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%.

Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления — Мурманская область, Камчатка и Сахалин. Жители Алтайского края предпочли родные трассы популярным зимним курортам России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные своих абонентов в период зимних каникул.

Сокращение авиасообщения с европейскими странами и развитие инфраструктуры российских горнолыжных курортов заставили любителей активного отдыха обратить внимание на новые направления. Заметный прирост в этом году показали локации для зимнего отдыха в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, турпоток вырос на 50%, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке (47%) и «Горный воздух» на Сахалине (37%).

Жители Алтайского края в этом году активно выезжали на популярные горнолыжные курорты. Самыми востребованными местами для катания у местных лыжников и сноубордистов стали родные склоны — «Благодать» в Белокурихе и соседний «Манжерок». Также любители активного отдыха выбирали для катания снежные склоны «Красная поляна» и «Роза Хутор» в Сочи, «Гора Соболиная» в Иркутской области.

Люди кидают шапки в воздух. Фото: Константин Пирогов.

Горнолыжный комплекс «Благодать» в Белокурихе также привлекает поклонников зимнего туризма из других регионов страны. На склоны базы чаще всего приезжали из Москвы и Подмосковья, Сургута, Якутии, а также райдеры из Тюмени, Иркутска и Санкт-Петербурга.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео — именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram — вместе они занимают почти треть интернет-трафика. Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25−44 лет.

Среди традиционных направлений согласно общероссийским показателям, лидирует горнолыжный кластер Сочи, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания — турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» — в 2 раза. А вот число туристов, отправившихся на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии было почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

Стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности туристов. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах — «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».