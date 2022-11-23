Всего неделя осталась у жителей Алтайского края для своевременной уплаты имущественных налогов

1 декабря истекает срок уплаты физическими лицами налогов на землю, транспорт и имущество за 2021 год.

В общей сложности жителям региона необходимо уплатить 4,1 миллиарда рублей. Из них 2 167 млн рублей приходится на транспортный налог, 620 млн рублей — на земельный налог, 1 274 млн рублей — на налог на имущество.

УФНС России по Алтайскому краю рекомендует оплачивать налоги до наступления срока уплаты, чтобы избежать появления пени: если не оплатить налоги до 1 декабря 2022 года, начисления превратятся в задолженность, которая за счет пени будет расти. Пени начисляются за каждый день просрочки платежа, соответственно, чем дольше просрочка — тем больше окажется общая сумма долга.

Оплатить налоги можно любым удобным способом: в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России, мобильном приложении «Налоги ФЛ», в банкомате, отделении Сбербанка, на почте, с помощью Единого налогового платежа (через сервис «Уплата налогов и пошлин»), либо с помощью мобильных приложений российских банков. Также оплатить налоги можно в МФЦ.

Напомним, что налоговая служба направляет уведомления на уплату имущественных налогов в «Личный кабинет» (если плательщик является пользователем сервиса). Остальным плательщикам уведомления приходят Почтой России.

Ждать налоговых уведомлений на портале Госуслуг не следует, поскольку уведомления на уплату налогов на землю, транспорт и имущество на портал Госуслуг не направляются. На Госуслугах отображаются лишь суммы налоговой задолженности. Их можно будет увидеть только после окончания установленного законодательством срока для уплаты имущественных налогов, то есть уже после 1 декабря.

Если Вы являетесь собственником транспортного средства или недвижимости и не получили налоговое уведомление, обратитесь в налоговую инспекцию. Это можно сделать через сервис сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России» обращение можно подать и через «Личный кабинет». Зайти в «кабинет» можно с логином и паролем портала Госуслуг. Также можно получить уведомление, посетив ближайшую налоговую инспекцию или МФЦ.