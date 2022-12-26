Всего три тысячи домов вместо обещанных ста тысяч подключили к газу в Алтайском крае

Не самыми быстрыми темпами проходит в Алтайском крае программа по социальной догазификации — многие села под Новый год вновь остались без обещанного газа, сообщает «Вести Алтай».

Как сообщает СМИ, изначально в программе звучала цифра о подключении к газу 100 тыс. домов, затем Минстрой снизил ее до 40 тыс, «Газпром газораспределение» получил 33 тыс. заявок, по факту подключено всего 3 тыс. домов.

Так, жителям Смоленского района пришлось в итоге закупать на зиму уголь, хотя Новый год они планировали встретить уже с голубым топливом в доме.

Но даже те, кто получил заветный газ, может «вляпаться» в судебные иски. Причина — врезка в общую трубу, которые ранее жители села или города устанавливали за свой счет. А именно таких сетей в регионе — больше 80%.

Пока же многие подписывают новые договора на социальную газификацию до конца следующего года.