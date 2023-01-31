31 января
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Потребитель

ВТБ: в два раза больше IT-специалистов смогут улучшить жилищные условия

Банк ВТБ начнет работать в рамках обновленной госпрограммы, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний, с даты вступления в силу постановления Правительства РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации. По оценке экспертов банка, новые параметры IT-ипотеки могут увеличить спрос в целом на рынке примерно в два раза.

Согласно модернизированным условиям госпрограммы, оформить ипотеку по льготной ставке теперь могут сотрудники IT-компаний в возрасте до 50 лет включительно (ранее — до 44 лет).

Одновременно отменено требование об обязательном получении налоговых льгот компанией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Теперь для получения кредита по программе достаточно, чтобы организация, в которой трудится будущий заемщик, была аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Произошли изменения и в части уровня дохода клиента. Для заемщиков, работающих в городах -миллионниках для оформления IT-ипотеки ежемесячный доход клиента должен быть не менее 120 тысяч рублей (ранее — 150 тысяч). В остальных населенных пунктах требования к этому показателю снижены со 100 тыс. до 70 тыс. руб. В Москве минимальная зарплата для получения льготного кредита осталась прежней — 150 тыс. руб. в месяц.

— Государственные программы субсидирования позволяют поддержать заемщиков в вопросе улучшения жилищных условий. Благодаря специальным условиям, работники сферы информационных технологий могут решить квартирный вопрос с минимальной финансовой нагрузкой. ВТБ с момента старта программы уже выдал IT-специалистам порядка 7,6 млрд рублей. По нашей оценке, обновленные условия могут существенно расширить потенциальное количество заемщиков и увеличить спрос на программу в целом на рынке примерно в два раза, — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

В рамках новых условий IT-ипотеки также упрощены требования к трудоустройству клиентов, которые уже оформили кредит по программе. Теперь после получения льготной ипотеки им необходимо проработать в аккредитованных компаниях только в течение 5 лет (ранее такое трудоустройство требовалось на весь срок договора). В случае увольнения сотрудника из такой организации сниженная ставка сохраняется в течение полугода (ранее 3 месяца).

Остальные параметры программы остались без изменений. Максимальная сумма ипотечного кредита может достигать 18 млн рублей при приобретении жилья в регионах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.

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