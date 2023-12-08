Ясная поляна, Колбаны и Толстая Дуброва: билайн расширяет покрытие 4G в 38 небольших селах Алтайского края

билайн запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь по технологии VoLTE (Voice over LTE)* в 38 небольших населенных пунктах в 24 районах Алтайского края. Например, это села Малиновка и Толстая Дуброва Алейского района, села Сидоровка, Хабазино, Михайловка, Песчаное, Макарьевка Топчихинского района, поселок Глинка и село Колбаны Советского района, село Ясная Поляна Ребрихинского района и многие другие.

Теперь билайн помогает жителям этих небольших населенных пунктов с помощью возможностей связи 4G сократить расстояния с близкими им людьми: например, позвонить в удобное время по видеосвязи, отправить сообщение с текстом, фото или видео в мессенджер. Также 4G предоставляет жителям возможность смотреть видео и слушать музыку онлайн, комфортно искать информацию в интернете, просматривать социальные сети, работать с Госуслугами, мобильными банками и многими другими сервисами.

Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням численностью до 500 человек. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.

Благодаря развитию связи 4G нам удается, пусть и виртуально, но делать людей ближе. В частности, сегодня у каждого второго жителя Алтайского края есть сим-карта билайн. И запуск нашей связи в новых отделенных и небольших населенных пунктах края позволит семьям, близким и важным людям больше общаться «внутри сети», быть в курсе событий. Мы в билайне уверены, что каждый житель страны должен иметь доступ к актуальным услугам мобильного оператора, поэтому прикладываем максимум усилий, чтобы наращивать покрытие в регионах России, — рассказал директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

* Голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств.

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