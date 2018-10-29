Задолженность жителей Алтайского края по имущественным налогам снизилась на 45% с начала этого года

Публичные слушания, посвященные предупреждению возникновения налоговой задолженности провело УФНС России по Алтайскому краю. О структуре налоговых долгов в регионе и основных концептуальных изменениях работы по управлению долгом рассказал руководитель краевой налоговой Юрий Куриленко. По его словам, совокупная задолженность по налогам и взносам, зачисляемым в государственные внебюджетные фонды, с начала года в регионе сократилась на 17,6%.

Юрий Куриленко,

руководитель краевой налоговой:

Общая сумма долга c 1 января по 1 октября 2018 года уменьшилась более чем на 3 млрд рублей и составила 15,8 млрд рублей. 71% от этой суммы (14,2 млрд рублей) приходится на задолженность по налогам. Сокращение по этому показателю составило 2,4 млрд рублей или 17,3%. Задолженность по имущественным налогам стала меньше на 45% (1,6 млрд рублей) и составила 1,9 млрд рублей. 57% этой суммы (1,1 млрд рублей) приходится на транспортный налог; 23% - земельный налог (448 млн рублей); 20% - налог на имущество физических лиц (385 млн рублей).

Снижение уровня задолженности происходит за счет взыскания и списания долгов, признанных невозможными к взысканию.

В рамках налоговой амнистии в 2018 году (согласно Федеральному закону № 436-ФЗ от 26.12.2017 года и краевому закону № 99-ЗС от 07.12.17) списано 986 млн рублей со сроком образования более трех лет.

Юрий Куриленко,

руководитель краевой налоговой:

12% всех поступлений в крае в 2018 году обеспечено за счет мер принудительного взыскания (совместной работы налоговых органов со Службой судебных приставов, прокуратурой, органами внутренних дел, следственным комитетом). Сумма погашенной задолженности составила 11,6 млрд рублей (за аналогичный период 2017 года — 10,5 млрд рублей) и увеличилась — в 1,1 раза. Совместная работа со службой судебных приставов принесла в бюджет 628 млн рублей. После санкции прокуроров и арестов имущества в бюджет поступило 93 млн рублей.

Существенная доля долга — 6,7 млрд рублей приходится на банкротов. По состоянию на 01.10.2018 9 из 10 юридических лиц, находящихся в процедурах банкротства, имеют задолженность перед бюджетом. Всего в процедурах банкротства в крае находятся 487 юрлиц. Граждан-банкротов насчитывается 457, задолженность перед бюджетом имеет каждый второй из них. В работе с банкротами ФНС России отдает предпочтение позиции по обеспечению погашения задолженности через согласительные процедуры. «Это позволяет и обеспечить погашение задолженности перед бюджетом и сохранить бизнес, избежать репутационных рисков для налогоплательщика, а также сэкономить ресурсы государства на взыскание задолженности», — отметил Куриленко.

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю обратил особое внимание на изменившийся подход в работе с должниками. В этом году налоговая служба разработала систему управления долгом («СУД»). Она предусматривает автоматизированный финансовый анализ должника, цифровое выявление схемы уклонения от уплаты налогов, формирование карты должника с понятной итоговой стоимостью активов и рассчитанными рисками взыскания. Также «СУД» — это индивидуальная работа по выявлению кредиторов, дебиторов должника, установлению легитимности кредиторской задолженности, поиску аффилированных лиц. Налоговая служба начинает работать именно с должниками, а не с задолженностями, подчеркнул Куриленко:

Мы будем делать основной упор на профилактику: как на информационное наполнение пространства, с которым налогоплательщик сталкивается, так и организационное уточнение его активов и возможностей, которые он реально сможет использовать для оплаты долга в случае его появления, исследовать активы, которые он скрывает.

Налоговая служба проводит публичные обсуждения регулярно — 1 раз в квартал. Принять в них участие и задать вопросы представителям налоговой могут все желающие. Информацию о проведении мероприятия публикуют в разделе региональных новостей сайта ФНС России.