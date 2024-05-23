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Барнаульцы могут заказать себе пиццу и одновременно помочь нуждающимся

Любите вкусную еду? Теперь есть возможность сытно обедать, ужинать и поддерживать фонд «Облака» — фонд, который с 2014 года помогает нуждающимся: одиноким мамам, многодетным семьям, людям попавшим в беду.

Пицца.
Пицца.
Фото: ru.freepik.com, автор stockking.

Помогая мамам, фонд делает детство их детей безопасным и счастливым. Пункты «Облаков» есть в 8 селах и 4 городах Алтайского края и Республики Алтай.

Фонд помогает материально: вещами, продуктами, детскими принадлежностями. А также бесплатно консультирует в решении сложных юридических, психологических и социально-бытовых проблем, чтобы подопечные семьи обрели финансовую и психологическую самостоятельность.

Сотрудники фонда ежемесячно увозят от 1,5 тонн вещей в 8 сел, где открыты пункты бесплатной выдачи вещей нуждающимся.

Вместе с пиццерией Chicago Pizza в акции «ДОБРОпицца» мы предлагаем вам возможность сделать доброе дело и поддержать тех, кому нужна помощь! — призывают в фонде «Облака».

При покупке пиццы «С байтсами» размером 40 см за 899 рублей, скажите промокод «OBLAKA» кассиру или введите его при оформлении заказа на сайте https://chicago-pizza.ru.

С каждой продажи этой пиццы Chicago Pizza перечисляет в фонд «Облака» 30 рублей.

Важно отметить, что пицца всегда пробивается отдельным чеком, если вы планируете заказать еще что-то с использованием другого промокода.

Полные условия акции на сайте Chicago Pizza: https://chicago-pizza.ru/?productId=102426073.

Не упустите свой шанс сделать мир лучше и помочь тем, кому это сейчас очень нужно!

Акция пиццерии Chicago Pizza.
Акция пиццерии Chicago Pizza.
Источник: пиццерия Chicago Pizza.

Chicago Pizza

Адреса:

Павловский тракт, 188 ТЦ «Арена», 4 этаж
Попова, 142 «Chicago Pizza»
Антона Петрова, 219Б ТРЦ «Огни», 2 этаж
Пр. Строителей, 117 ТРЦ «Галактика», 4 этаж
Пр. Ленина, 102в ТРЦ «Пионер», 4 этаж

Режим работы: каждый день с 10:00 до 22:00

Телефон для заказа: 600-607, 699-288
Сайт доставки: https://chicago-pizza.ru/

Самовывоз с 10:30 до 21:30

Давайте делать добрые дела вместе!

Подписывайтесь на фонд «Облака»:

https://vk.com/fondoblaka
https://t.me/fondoblaka
https://ok.ru/oblakafond
https://www.youtube.com/channel/UC6dyE065DpRSGnTAdMM1bWA

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