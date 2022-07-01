Зарабатываем вместе с «Алмазом»

Сельскохозяйственные машины, помогающие нашим аграриям зарабатывать и развиваться, должны быть надежными, долговечными и… отечественными. «Алмаз», один из крупнейших производителей почвообрабатывающей техники и запчастей в России, давно взял курс на импортозамещение. И ежегодно представляет новинки и совершенствует ранее созданные образцы, заменяющие аграриям импорт. Представляем читателям «СК» обзор интересных предложений от алтайского производителя.

Культиватор КРН

Главная новинка сезона от «Алмаза»: культиватор КРН — классическое и хорошо знакомое рынку орудие для междурядной обработки почвы, прополки и окучивания. И отличный инструмент для борьбы с сорняками без химии.

Культиватор КРН Фото: предоставлено компанией

Вообще, секции для культиватора КРН «Алмаз» производит уже не первый год — ими даже оснащают свое оборудование многие производители техники в России.

За годы работы секций в полях инженеры «Алмаза» учли пожелания аграриев. В итоге секции стали прочнее: для крепления рабочих органов используется цельнотянутый брус, а не трубы. И удобнее: глубину обработки почвы легко отрегулировать — надо просто переставить штифт на секторе.

Добавим еще, что секции от «Алмаза» работают на подшипниках, а не втулках, как дешевые модели. А это, как показывает практика, наилучший вариант.

Культиватор предназначен для обработки пропашных культур с междурядьем 70 см — при этом возможна дополнительная комплектация для другой ширины междурядий.

Особое внимание инженеры заводов «Алмаз» уделили надежности конструкции.

«Мы понимаем, что сегодня регионы испытывают трудности с покупкой импортной техники для сельского хозяйства, в том числе культиваторов, занимавших большую долю рынка. Поэтому сделали все, чтобы обеспечить аграриев культиватором, удовлетворяющим их требования», — объяснили представители «Алмаза».

Борона-мульчировщик БМ-7 Pulsar

Собственно, борону-мульчировщик БМ-7 Pulsar впервые показали аграриям еще осенью 2020 года. Теперь же в ее конструкцию внесли важные усовершенствования.

Борона-мульчировщик БМ-7 Pulsar — универсальное почвообрабатывающее орудие, которое можно использовать в течении всего сезона полевых работ на разных культурах.

Борона-мльчировщик БМ-7 Pulsar Фото: предоставлено компанией

На Pulsar можно устанавливать диски диаметром и 460 мм, и 510 мм, в зависимости от почвенных условий и возможностей трактора.

Компоновка бороны-мульчировщика нацелена на то, чтобы повысить качество обработки почвы, уменьшить расходы на эксплуатацию и сгладить нагрузки на отдельные узлы. Главные «фишки» орудия — надежность и долговечность. И это не просто слова.

После презентации БМ-7 Pulsar широкой общественности орудие испытали в поле придирчивые сельхозтоваропроизводители из разных регионов России и строгие эксперты Алтайской машиноиспытательной станции.

Они зафиксировали преимущества: простоту конструкции, удобство агрегатирования и высокое качество обработки почвы и отметили недостатки, которые были устранены перед началом реализации мульчировщика.

Борона-мльчировщик БМ-7 Pulsar Фото: предоставлено компанией

И вот — интересная новость: в этом году в конструкцию БМ-7 Pulsar добавили резиново-клиновый каток и функцию смещения рядов относительно друг друга. Что это дает?

Резино-клиновый каток нужен для выравнивания поверхности. Уплотнение почвы проводится полосами. Получается, что пространство между полосами остается разрыхленным, что способствует водо— и воздухообмену и образованию оптимальной структуры почвы. В итоге растения получают влагу из почвы даже в засушливых условиях.

Добавим и пару слов об опции смещения дисков. Ее задача — обработать поверхность почвы без пропусков. В работе диски неизбежно изнашиваются, а смещение позволяет добиться равномерного перекрытия поверхности.

Дисковый чизельный плуг Svarog ПЧ-4,5Д

С дисковым чизельным плугом Svarog ПЧ-4,5Д аграрии тоже уже имели возможность познакомиться, на выставке «День Сибирского поля — 2021». Сейчас множество плугов уже работает в хозяйствах, особенно много — в Троицком районе Алтайского края.

Дисковый чизельный плуг Svarog ПЧ-4,5 Д Фото: предоставлено компанией

Плуг Svarog ПЧ-4,5Д предназначен для глубокой осенней безотвальной вспашки с углублением пахотного горизонта. В отличие от обычного чизельного плуга, ПЧД одновременно закрывает дисковыми рабочими органами щели в почве, созданные чизельными рабочими органами.

Главное в этом плуге: он разрушает ту самую плужную подошву, которая образуется из-за того, что тяжелая техника утрамбовывает землю и не дает развиваться корням растений. По словам агрономов, плужная подошва может «украсть» до трети урожая (!).

Дисковый чизельный плуг Svarog ПЧ-4,5 Д Фото: предоставлено компанией

Дисковый чизельный плуг решает эти проблемы — облегчает естественный газо— и водообмен, сохраняет влагу в почве и предотвращает ветровую эрозию земли.

А в общем, лучше один раз увидеть, чем три раза прочитать. Так что знакомьтесь с тем, как работает техника на демонстрационном показе, изучайте отзывы коллег и делайте выбор.

На что обратить внимание?

Демонстрационный показ. На «Дне Сибирского поля» «Алмаз» покажет работу нескольких видов навесных орудий. Обратите внимание на оборотный плуг PERESVET ППО-8−35 с системой блокировки механизма оборота — она не позволяет произвести оборот плуга без выглубления, что является частой ошибкой при использовании. А все перечисленные новинки можно увидеть на стенде компании.

«Фермерские игры». Это соревнования команд работников АПК Алтайского края. Команды ждут бои на бревне, перекидывание тяжелых шин, перетягивание каната и полоса препятствий, а зрителей — фотозоны, бесплатные напитки, мороженое, выступления артистов и многое другое. Победителя ждет главный приз — кубок победителя и 100 тыс. рублей. Алтайским машиностроительным заводам в этом году исполняется 30 лет — именно этому событию посвящены соревнования.

Что такое заводы «Алмаз»

«Алмаз» — Алтайские машиностроительные заводы.

Один из крупнейших производителей почвообрабатывающей техники и запчастей в России. Производственные мощности находятся в Рубцовске (Рубцовский завод запасных частей) и Барнауле (завод «АНИТИМ»).

Ассортимент: более 60 моделей почвообрабатывающей и посевной техники и более 330 наименований запасных частей.

Дилерская сеть: более 200 ведущих агроснабженческих компаний в регионах России и странах СНГ.

Интегрированная система менеджмента Алтайских машиностроительных заводов соответствует требованиям международных стандартов ISO.

Вся продукция имеет сертификаты соответствия и гарантии от производителя.

Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз»

656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2-а.

Тел: +7 (3852) 503−703.

Email: almaztd.ru