Зарегистрировать собственный товарный знак стало в разы проще

Регистрация товарного знака — процедура достаточно длительная, трудоемкая, часто напоминающая квест со множеством заданий. Она включает: подбор классов МКТУ, разработку уникального названия, проверку бренда на возможность регистрации в Роспатенте и некоторые другие этапы.

Чтобы облегчить эту процедуру, в России создали уникальный сервис MKTU.TECH. Здесь можно воспользоваться целым набором бесплатных инструментов, помогающих зарегистрировать собственный товарный знак быстро и без лишних сложностей. Об особенностях работы ресурса - ниже.

Проект MKTU.TECH: что это и зачем создавался?

MKTU.TECH — это информационный проект, разработанный патентоведами и IT-специалистами (АйТи-специалистами) с целью повышения грамотности в вопросах регистрации и защиты интеллектуальной собственности. На сегодня его услугами уже успели воспользоваться сотни предпринимателей, и их число растет в геометрической прогрессии.

Виталий Какаринский,

(основатель) о проекте:

Мы увидели, что на рынке нет ни одного сервиса работающего по модели единого окна, который поможет решить задачу регистрации товарного знака в одном месте, при этом максимально дешево и быстро. А классические бюро берут неадекватные деньги за свои услуги. Именно поэтому и появился бесплатный сервис MKTU.TECH*. Также, по словам создателя сервиса, высока вероятность того, что в ближайшее время классические патентные бюро будут массово терять клиентов, ведь предпринимателям, находящимся на «старте» и не располагающим «лишними» денежными средствами, гораздо удобнее сделать все самостоятельно и бесплатно.

О ближайших перспективах и не только

В декабре 2023 года создатели проекта MKTU.TECH анонсировали уникальный функционал: «сервис заполнения заявки на регистрацию». Все возможности портала при этом останутся бесплатными.

Что это даст? Во-первых, сервис позволит без ошибок заполнять заявку на регистрацию товарного знака любого вида: изобразительного, словесного и комбинированного. Во-вторых, после получения PDF-файла (ПДФ-файла) заявитель сможет самостоятельно подать его в Роспатент через портал Госуслуги. Время проверки и отклика системы пока не уточняется, но разработчики утверждают, что оно будет минимальным. Поиск осуществляется через официальные базы Роспатента, что говорит о надежности портала.

Немного статистики: в 2022 году была подана 112 041 заявка на регистрацию товарных знаков (рост, по сравнению с 2021 годом, составил 5%). С каждым годом придумывать уникальное название становится все сложнее. Данных 2023 года еще нет, но ожидается, что анализируемая цифра превысит показатели 2022 года, в первую очередь, за счет самозанятых.

* МКТУ.ТЕХ

ИП Ткачев Вадим Вячеславович, ИНН 772033062560