Преимущества и недостатки кредитов
Среди основных плюсов можно выделить следующие ключевые моменты:
- Возможность получения денежных средств в нужный момент, когда в них есть необходимость.
- Сумма, которую заемщик оформил в кредит, разбивается на определенный период. Нет необходимости платить сразу всю сумму займа.
- В случае своевременного погашения кредитных обязательств, банк готов предоставить заемщику другие займы на выгодных условиях.
Отрицательные моменты кредитных обязательств:
- Переплата. Оформляя кредитный договор, следует понимать, что придется не только вернуть основной долг, но и заплатить дополнительную сумму банку за использование его средств.
- Наличие дополнительных комиссий и платежей в случае несвоевременной выплаты долга. Если в установленные сроки не погасить свои обязательства или просрочить ежемесячный платеж, то будут наложены дополнительные платежи. И плюс ко всему это негативно скажется на кредитной истории.
Подача заявки на кредит
Заявка на кредит во все банки позволит минимизировать вероятность остаться без денежных средств и значительно сэкономит время на поиски кредитора. Это очень удобно, потому, что если какие-то финансовые учреждения откажут в выдаче займа, другие, напротив, могут принять положительное решение.
Такую возможность сегодня предоставляют различные финансовые сервисы. У них реализована функция заполнения одной анкеты и ее отправка сразу в несколько банков. Каждый из кредиторов отдельно рассматривает заявку и выносит свое решение.
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