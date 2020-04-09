Здоровье на дом. В Барнауле организовали бесконтактную доставку очков и линз

Сегодня в условиях самоизоляции, все больше компаний переводят свой бизнес в он-лайн. Теперь за необходимыми товарами не нужно выходить из дома. Достаточно позвонить или оформить заказ он-лайн. Даже линзы и очки привезут к вам на дом.

Сеть салонов оптики «Спектр» продолжает работать для вас в удаленном режиме. Теперь можно осуществить бесплатную бесконтактную доставку.

Вы можете заказать контактные линзы, антикомпьютерные очки, солнцезащитные очки из ассортимента салонов оптики «Спектр» или заказать очки для коррекции зрения при наличии рецепта.

Заказать линзы можно по телефону: 8 ( 3852) 600−048

Курьер сети салонов оптики «Спектр» заранее предупредит вас о своем приезде, оставит заказ с сопроводительными документами возле двери и отойдет на безопасное расстояние, чтобы дать вам проверить заказ и подписать сопроводительные документы.

Есть возможность оплатить заказ с помощью карты (перевод на карту онлайн или терминал на месте), а также наличными. Курьер будет держаться от вас на расстоянии 1 метра. При оплате наличными, пожалуйста, заранее приготовьте сумму без сдачи, а для подписи документов ручку.

Доставка

Интернет-магазин «Спектр» всегда думает о комфорте своих покупателей. Именно поэтому получить свой заказ Вы можете любым удобным способом:

самостоятельно из нашего салона,

заказав доставку , Вы не будете тратить время на дорогу до нашего салона , заказ привезут прямо к Вам домой или в офис!

Доставка по г. Барнаул бесплатная, на данный момент в связи с сложившейся ситуацией не зависит от min суммы заказа, но желательно что бы Ваш заказ был не менее 600 руб. Кроме отдаленных районов.

Бесплатная доставка в отдаленные районы зависит от минимальной суммы заказа. см. в таблице № 1.

Таблица№ 1.

Район Стоимость доставки/минимальная сумма бесплатной доставки Черта города Барнаул бесплатно ВРЗ/гора 150/1500 п.Пригородный 250/2500 п.Ильича 200/2000 п.Новосиликатный 200/2000 Борзовая заимка 300/3000 п.Затон 250/2500 п.Власиха 250/2500 п.Южный 250/2500 п.Лебяжье 300/3000 Ленточный бор 300/3000 Казенная заимка 300/3000 Научный городок 350/3500 п.Лесной 400/4000 Фирсово 350/3500 Новые зори 450/4500 Новоалтайск 450/4500

Как скоро вы получите заказ после его оформления?

Это зависит от нескольких факторов — способа доставки и наличия необходимого Вам товара на нашем складе. Мы доставляем заказы 7 дней в неделю, и срок доставки для некоторых заказов может составлять от 1 часа до нескольких дней.

Важно:

Если Вы хотите отказаться от оплаченного заказа , обратитесь в единую справочную салонов оптики «СПЕКТР» по телефону 8 ( 385−2) 600−048.

обратитесь в единую справочную салонов оптики «СПЕКТР» по телефону 8 385−2) 600−048. Если у Вас возникли проблемы при оплате заказа Вы можете написать письмо на почту dir.spectr@yandex.ru или обратиться в единую справочную салонов оптики «Спектр» по телефону 8 ( 385−2) 600−048.

Также в сети салонов оптики «Спектр» действуют акции на мягкие контактные линзы: Получи карту летуаль номиналом 300 руб. за покупку 2 упаковок линз Acuvue Oasys плановой замены. Количество подарков ограничено.

При единовременной покупке двух упаковок 1Day Dailies Total получаете карту летуаль номиналом 500 рублей. Количество подарков ограничено.

Организатор акции: ООО «ПФ-ВУД», ОГРН 1052202039251. Акция действительна до 30.04.2020 г. Для получения более подробной информации по акциям или оформления заказа необходимо позвонить по телефону 8 (3852) 600--048.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.