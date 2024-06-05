Здравствуй, лето: Wink.ru представляет июньский кинокалендарь

Ностальгический комедийный сериал «Денискины рассказы» снят по циклу знаменитых детских рассказов Виктора Драгунского, а режиссером экранизации выступил внук писателя — Артемий Драгунский. Дед каждый день рассказывает внуку истории о его ровеснике из совсем другой эпохи. Истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в беззаботное советское прошлое деда.

В американском боевике с элементами черного юмора «Я не киллер» (18+) преподаватель философии (Глен Пауэлл) по договоренности с полицией представляется наемным киллером, чтобы поймать настоящих преступников. Еще одна цифровая премьера — якутская комедия с элементами фэнтези «Тимир» (18+). Маленький мальчик остался без мамы и его отправляют жить в деревню к отцу, которого ребенок раньше практически не знал. Найти общий язык взрослому и ребенку, конечно, непросто. На помощь им приходит бесплотный дух.

С 4 июня в Wink.ru доступна британское драмеди «Сама любовь» (18+). Патрисия останавливается в небольшом отеле в Корнуолле и встречает своего бывшего мужа Идриса, занимающего должность управляющего гостиницей. У него новая девушка — Луиза. В общении между троими придется поразмышлять об ошибках прошлого и решить, кому же принадлежит его сердце.

С 5 июня стартовал показ комедийного авантюрного сериала «На автомате» (18+) с Денисом Косиковым и звездой «Слова пацана. Кровь на асфальте» Славой Копейкиным. Каждый день братьев Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом, склад с оружием. Парни решают, что шанс быстро срубить легкие деньги — продать автоматы в даркнете. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка.

Афиша комедийного авантюрного сериала «На автомате». Источник: компания «Ростелеком».

6 июня можно будет посмотреть ностальгический фильм «Свет» (12+) с Еленой Яковлевой в главной роли. Это история о том, что в прошлом каждого человека есть отправная точка, от которой в итоге зависит весь ход жизни

Кадр со съёмочной площадки ностальгического фильма «Свет». Источник: компания «Ростелеком».

7 июня — премьера российской военной драмы «Семь черных бумаг» (12+). 1942 год. Высокогорное село в Северной Осетии. Все мужчины ушли на войну, а их семьи со страхом ждут вестей с фронта. Когда в дома соседей начинают приходить похоронки и лишать людей всякой надежды, два школьника подговаривают почтальона прятать «черные бумаги» до конца войны.

26 июня выйдет российская лирическая комедия «Блондинка» (18+) — это экранизация одноименной киноповести Александра Володина. Ира живет свою счастливую жизнь: играет в труппе небольшого питерского театра и встречается с начинающим режиссером Львом. Однако в какой-то момент театр оказывается на грани закрытия, а ее любимый мужчина внезапно исчезает.

А 27 июня станет доступна свежая американская комедия «Подарок» (12+). Гениальный мальчик обнаруживает, что он, используя семейную реликвию, может управлять временем. В итоге герой объединяет братьев и сестер, чтобы вернуться во времена разлуки их родителей и попробовать всё изменить.

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