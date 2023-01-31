Жители Алтая доверили Россельхозбанку более 22 миллиардов рублей

Россельхозбанк сохраняет устойчивые позиции на банковском рынке двух Алтаев, в том числе в привлечении средств частных клиентов. Объем средств физических лиц во вкладах и на текущих счетах в Алтайском филиале Россельхозбанка на конец января 2023 года превысил 22 млрд рублей.

Сейчас особенным спросом пользуется вклад «Доходный Пенсионный». Это классический депозит, который позволяет клиенту вложить сбережения под высокий процент, с ежемесячной выплатой процентов на счет.

Популярен среди жителей Алтайского края и Республики Алтай и накопительный счет. Продукт совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход.

В тройку лидеров в филиале входит и вклад «Растущий доход» — депозит без снятия и пополнения с важной особенностью — льготными условиями досрочного расторжения договора, по которым часть ставки сохраняется.

— В 2022 году был зафиксирован высокий спрос на сберегательные продукты с длительным периодом размещения. Наибольшей популярностью пользовались вклады «Доходный», «Доходный Пенсионный», с помощью которых клиенты распоряжались своими средствами в зависимости от цели — накопить, снять проценты в конце срока или каждого месяца. По итогам года физические лица разместили 22 млрд рублей. Это максимальная цифра в истории филиала. Россельхозбанк предлагает своим клиентам сразу три весомых преимущества: большой выбор депозитных программ, высокие процентные ставки и безупречную репутацию. Для наших клиентов депозиты остаются надежным и востребованным инструментом получения стабильного дополнительного дохода. В настоящее время клиентами филиала являются около 146 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай. Мы высоко ценим и дорожим доверием вкладчиков, активно работаем над улучшением качества обслуживания, — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте http://www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк»