31 января
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Потребитель

Жители Алтая доверили Россельхозбанку более 22 миллиардов рублей

Россельхозбанк сохраняет устойчивые позиции на банковском рынке двух Алтаев, в том числе в привлечении средств частных клиентов. Объем средств физических лиц во вкладах и на текущих счетах в Алтайском филиале Россельхозбанка на конец января 2023 года превысил 22 млрд рублей.

Проценты.
Проценты.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Сейчас особенным спросом пользуется вклад «Доходный Пенсионный». Это классический депозит, который позволяет клиенту вложить сбережения под высокий процент, с ежемесячной выплатой процентов на счет.

Популярен среди жителей Алтайского края и Республики Алтай и накопительный счет. Продукт совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход.

В тройку лидеров в филиале входит и вклад «Растущий доход» — депозит без снятия и пополнения с важной особенностью — льготными условиями досрочного расторжения договора, по которым часть ставки сохраняется.

— В 2022 году был зафиксирован высокий спрос на сберегательные продукты с длительным периодом размещения. Наибольшей популярностью пользовались вклады «Доходный», «Доходный Пенсионный», с помощью которых клиенты распоряжались своими средствами в зависимости от цели — накопить, снять проценты в конце срока или каждого месяца. По итогам года физические лица разместили 22 млрд рублей. Это максимальная цифра в истории филиала. Россельхозбанк предлагает своим клиентам сразу три весомых преимущества: большой выбор депозитных программ, высокие процентные ставки и безупречную репутацию. Для наших клиентов депозиты остаются надежным и востребованным инструментом получения стабильного дополнительного дохода. В настоящее время клиентами филиала являются около 146 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай. Мы высоко ценим и дорожим доверием вкладчиков, активно работаем над улучшением качества обслуживания, — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте http://www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк»

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