15 марта
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Потребитель

Жители Алтайского края могут пользоваться электронными рецептами на лекарства

Жители Алтайского края смогут приобретать лекарства в аптеках по электронному рецепту. Такая возможность у пациентов лечебных учреждений появилась благодаря пилотному проекту Сбербанка совместно с ООО «Первый электронный рецепт» и властями региона. На сегодняшний день к сервису подключены 127 больниц и поликлиник. Назначения можно увидеть в бесплатном мобильном приложении «Мой рецепт».

Врач и пациенты.
Врач и пациенты.
Источник: freepik, автор vectorjuice.

Электронный рецепт юридически равен бумажному. Врач, используя свою цифровую подпись, выписывает рецепт в виде электронного документа в медицинской информационной системе. Пациент, который получает электронное назначение, скачивает мобильное приложение «Мой рецепт» (12+) в GooglePlay или AppStore, видит в нем свой рецепт, а также карту аптечных пунктов города, где может в каталоге выбрать нужное ему лекарство. Оплатить и забрать его можно, показав QR-код рецепта из приложения работнику аптеки. Либо оформить доставку на дом.

Иван Шешиков,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Сбер как технологическая компания предлагает рынку и регионам собственные полезные разработки, а также продукты компаний-партнеров для решения разных задач. Уверен, что в нашем регионе по достоинству оценят широкие возможности сервиса «Первый электронный рецепт.

Кирилл Хромов,
управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт»:

Это социально значимый проект для жителей края, который будет способствовать повышению качества медицинских услуг в регионе. Электронный рецепт на лекарство всегда доступен под рукой — в мобильном приложении «Мой рецепт», которое можно скачать бесплатно в магазинах электронных приложений.

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