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Происшествия

Администратора Telegram-канала приговорили к четырем годам условно за мошенничество с интимными фотографиями

Девушки, чьи интимные фото публиковались в канале «Рынок шкур», обращались к владельцу Наталье Томченко с целью удалить свои данные. Женщина предоставляла такие услуги, но не бесплатно. После получения денег она не выполняла условия и фотографии оставались, сообщает Baza.

Секс.
Секс.
unsplash.com

Девушки предоставляли свои фотографии неизвестным, чтобы получить возможность уехать на заработки в ОАЭ, после чего их публиковали в канал. Увидев свои материалы в общем доступе, потерпевшие связывались с администраторами и просили их удалить данные.

Цену для каждой женщины устанавливали свою. Например, Народная мисс Московской области отдала 70 тыс. рублей.

Обвиняемая.
Обвиняемая.
Baza

Наталью Томченко задержали в Москве в августе 2023 года. Девушка сообщила, что участвовала в махинациях не по своей воле. Почти все средства, которые она получала, отправлялись дальше, себе женщина оставляла лишь часть. Томченко была свидетелем, а затем сама стала фигурантом уголовного дела. Всего в деле пять пострадавших, но не исключено, что их может быть больше.

Женщина признала свою вину, возместила ущерб и выдала одного из фигурантов дела. В мае районный суд назначил ей четыре года условно.

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