Актер из «Место встречи изменить нельзя» впал в кому после нападения неизвестных

Из-за травмы у Евгения произошло кровоизлияние в мозг. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию нейрохирургии. Однако месячные усилия врачей не увенчались успехом.
Чем известен актер Леонов-Гладышев
Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Леонов-Гладышев родился 24 января 1952 года в городе Вильнюсе Литовской ССР.
В 1973 году окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), после чего был принят актером на киностудию «Ленфильм», пишет bfm.ru.
С 1999 года является президентом Гильдии киноактеров города Санкт-Петербурга. Ему присуждены звания заслуженного и народного артиста РФ.
Леонов-Гладышев снялся в фильмах «Рожденная революцией», «Место встречи изменить нельзя», «Государственная граница» и сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».