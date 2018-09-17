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Актер из «Место встречи изменить нельзя» впал в кому после нападения неизвестных

После месяца лечения в реанимации известный советский и российский актер Евгений Леонов-Гладышев впал в кому, передает «Рен-ТВ». В августе в Санкт-Петербурге на него напали неизвестные, актер получил черепно-мозговую травму.

Евгений Леонов-Гладышев в роли Васи Векшина в сериале "Место встречи изменить нельзя".
Евгений Леонов-Гладышев в роли Васи Векшина в сериале "Место встречи изменить нельзя".
кадр из фильма

Из-за травмы у Евгения произошло кровоизлияние в мозг. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию нейрохирургии. Однако месячные усилия врачей не увенчались успехом.

Чем известен актер Леонов-Гладышев

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Леонов-Гладышев родился 24 января 1952 года в городе Вильнюсе Литовской ССР.

В 1973 году окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), после чего был принят актером на киностудию «Ленфильм», пишет bfm.ru.

С 1999 года является президентом Гильдии киноактеров города Санкт-Петербурга. Ему присуждены звания заслуженного и народного артиста РФ.

Леонов-Гладышев снялся в фильмах «Рожденная революцией», «Место встречи изменить нельзя», «Государственная граница» и сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

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