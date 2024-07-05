Акулы напали на четверых людей на пляже

На пляже Саут-Падре-Айленд, неподалеку от гриль-ресторана Wanna Wanna Beach, сразу 4 человека стали жертвами нападения акул.
Двое из пострадавших акула покусала, а двое – не получили значительных травм. На кадрах, снятыми очевидцами, видно, как посетители пляжа вытаскивают женщину, которой акула откусила часть ноги.
Также на видео можно наблюдать плавники, плавающие недалеко от берега.
Пострадавшие были госпитализированы, их текущее состояние неизвестно.
Власти рассматривают возможность закрытия пляжа для посетителей.
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