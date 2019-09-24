«Алтайлес» заявил об экологическом шантаже: лояльность в обмен на оплату учебы

24 сентября холдинговая компания «Алтайлес» распространила заявление об осуществляемом в отношении нее экологическом шантаже со стороны одного из общественников. Все аудио- и видеоматериалы переданы на рассмотрение в региональное минприроды и прокуратуру.

По версии компании, случай шантажа произошел 20 сентября в Ребрихе. Подозреваемым может стать местный общественный экологический инспектор Анатолий Белых. Инспектором он устроился на общественных началах лишь в этом году, является членом совета по защите лесов.

Анатолий Белых якобы предложил «Алтайлесу» сотрудничество в обмен на лояльное отношение к деятельности холдинга.

Как говорится в распространенном пресс-релизе холдинга, «реальные мотивы Белых стали понятны после того, как он вызвал на личный разговор пресс-секретаря компании Ольгу Лисицу. В приватной беседе Белых сообщил, что хотел бы трудоустроить свою дочь в Ребрихинский лесхоз. Но для этого ей нужно получить образование. Оплатить учебу своей дочери, а также дочери другого общественного экологического инспектора Натальи Пайвиной Белых предложил холдингу».

Вместо это представитель «Алтайхолдинга» предложил Белых устроиться к ним на работу вальщиком в лесозаготовительную бригаду с зарплатой 30 тыс. рублей. Инспектор отказался.

Официальных комментариев со стороны Минприроды Алтайского края по данному факту пока нет.