Американский астронавт прокомментировал сообщения о порче «Союза» экипажем США

Американский астронавт и командир Международной космической станции (МКС) Эндрю Фойстел заявил ABC , что астронавты NASA не имеют отношения к инциденту, случившемся в бытовом отсеке «Союза».

«Я могу однозначно сказать, что экипаж не имел никакого отношения к этому, без сомнения. Я думаю, что на самом деле постыдно, что кто-то тратит время на предположения о том, что экипаж был вовлечен в это», — сказал командир МКС.

В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил против распространения неподтвержденных данных о расследовании причин появления дыры в обшивке космического корабля «Союз МС-09».

«Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов „Роскосмоса“ и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии „Роскосмоса“ любые утверждения со ссылкой на „источники“ неприемлемы», — написал Рогозин в Facebook.

Ранее появилась очередная версия появления повреждений в «Союзе»: источники сообщили, что виновниками происшествия могли стать американские астронавты — они якобы продырявили обшивку корабля, чтобы из-за внештатной ситуации отправить больного члена экипажа на Землю.

Ранее Рогозин заявлял, что обшивку «Союза» на МКС кто-то намеренно просверлил в космосе: «"Версию о метеорите мы уже отмели, потому что было явное воздействие на обшивку корабля изнутри».

Кто находится на МКС

Сейчас в составе экспедиции на МКС шесть человек: американцы Эндрю Фойстел (командир экипажа), Ричард Арнольд и Серина Ауньон, Александр Герст из Германии и двое россиян — Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня.

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30 августа экипаж МКС сообщил о падении давления на станции. Обследование показало, что в обшивке пристыкованного к станции «Союза» имеется пробоина диаметром 2 мм.

Космонавты закрыли ее спецгерметиком, давление выровнялось. Потерю давления компенсировали наддувом воздуха из баков космического грузовика «Прогресс».

Производитель корабля — РКК «Энергия» — расследует инцидент.