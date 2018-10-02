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В Барнауле молодая женщина потеряла сознание в автобусе

«Сегодня утром, примерно в 11.15, я потеряла сознание. Спасибо людям, что не высадили меня, чтобы сама приходила в себя», — об этом написала жительница Барнаула Татьяна в паблике Barnaul22.

Автобус в Барнауле.
Автобус в Барнауле.
busphoto.ru

Произошло это в автобусе № 57. «Не помню, как оказалась на улице, но рядом со мной стоял водитель, который уже вызвал „скорую“, и кондуктор, которая держала мне голову и не давала упасть (к сожалению, я не знаю их имен)», — пишет Татьяна (судя по ее фотографиям в соцсетях, это молодая женщина).

По ее словам, водитель и кондуктор пересадили всех пассажиров в другой автобус и остались с ней до тех пор, пока ее не забрали медики.

Татьяна публично поблагодарила водителя и кондуктора за то, что они не оставили ее без помощи. «Приятно осознавать, что остались неравнодушные люди!» — сказала она.

Участники сообщества Barnaul22, надо сказать, согласны с девушкой: «Да, молодцы. Потеряли часть выручки, но поступили правильно»… «Респект экипажу»… «Я знал что есть в Барнике хорошие люди. Но мало» — это характерные отзывы.

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