Барнаулец забил до смерти мужчину, которого заподозрил в краже

Обвиняемому вынесли приговор по ч.4 ст.111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть, сообщает МК Барнаул.

По данным следствия, в октябре прошлого года подсудимый заподозрил малознакомого ему человека в краже вещей.Произошел конфликт, переросший в драку. Тогда обвиняемый и забил несчастного ногами и скрылся с места происшествия.

Пострадавший умер от разрыва печени и потери крови.

Подсудимому назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жительница из Алтайского края до смерти забила мужа тяпкой.

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