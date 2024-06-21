Барнаулец забил до смерти мужчину, которого заподозрил в краже

По данным следствия, в октябре прошлого года подсудимый заподозрил малознакомого ему человека в краже вещей.Произошел конфликт, переросший в драку. Тогда обвиняемый и забил несчастного ногами и скрылся с места происшествия.
Пострадавший умер от разрыва печени и потери крови.
Подсудимому назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что жительница из Алтайского края до смерти забила мужа тяпкой.
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