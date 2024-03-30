Барнаульский перевозчик выплатил 1 млн рублей семье погибшей в ДТП школьницы

Родители подали в суд иск о взыскании морального вреда. Суд встал на сторону отца и матери, которые потеряли ребенка и удовлетворил их требования.
Иск попал в руки судебных приставов, так как транспортная компания просрочила дату выплаты. Поэтому сотрудники применили к нему полный комплекс мер принудительного исполнения.
После этого руководитель компании, не желая сталкиваться с ограничениями, погасил долг перед отцом и матерью погибшей.
Самого водителя суд приговорил к трем годам колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с автобусом. Есть пострадавшая.
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