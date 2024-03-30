Барнаульский перевозчик выплатил 1 млн рублей семье погибшей в ДТП школьницы

Авария произошла еще в ноябре 2021 года, водитель при повороте направо наехал на подростка, в результате девочка скончалась до приезда скорой помощи. Приставы взыскали 1 млн рублей компенсации с главы транспортной компании, сообщает пресс-служба ФССП по Алтайскому краю.