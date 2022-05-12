Барнаульцу запретили ночевать в музее Горного Алтая. За это он разбил два внедорожника

Мужчина проходил мимо музея естественной истории в Чемальском районе и попросил директора, чтобы тот позволил ему остаться на ночь.
Он получил отказ и сначала вступил в перепалку, а дальше — сделал вид, что уходит. Но сам поднял камень с земли и разбил им окна внедорожников, которые были припаркованы у музея.
После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Однако полицейские нашли его и доставили в отделение.
Барнаулец не стал отрицать вину, и по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Добавим, что пострадавший оценил ущерб в 59 тыс. рублей.
Ранее пьяный парень пробежался по машине ДПС и попрыгал на ней.