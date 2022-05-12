Барнаульцу запретили ночевать в музее Горного Алтая. За это он разбил два внедорожника

30-летнему барнаульцу отказали в ночевке в одном из музеев Республики Алтай. За это он разбил стекла двух внедорожников Toyota Land Cruiser, принадлежащих директору учреждения. Об этом сообщают в пресс-службе местного МВД .

Мужчина проходил мимо музея естественной истории в Чемальском районе и попросил директора, чтобы тот позволил ему остаться на ночь.

Он получил отказ и сначала вступил в перепалку, а дальше — сделал вид, что уходит. Но сам поднял камень с земли и разбил им окна внедорожников, которые были припаркованы у музея.

После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Однако полицейские нашли его и доставили в отделение.

Барнаулец не стал отрицать вину, и по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Добавим, что пострадавший оценил ущерб в 59 тыс. рублей.

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